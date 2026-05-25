El PSOE defiende que no hubo "enriquecimiento ilícito" de Begoña Gómez tras el último informe de la UCO

El PSOE defiende que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no incurrió en "enriquecimiento ilícito" y defiende que "no hay movimientos sospechosos en sus cuentas", después de la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Este informe, que forma parte del proceso que investiga a Gómez por varios delitos de presunta corrupción, dice que la información bancaria analizada "concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales de Begoña Gómez", según el documento de la Guardia Civil al que ha tenido acceso Europa Press.

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No obstante, los investigadores también señalan que algunos contratos de la cátedra que codirigió Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se hicieron "al margen del procedimiento establecido en la normativa" y de manera "premeditada".

En todo caso, en el PSOE defienden que "no hay irregularidad en la gestión de la cátedra, no hay enriquecimiento ilícito y no hay movimientos sospechosos en su cuenta", según han señalado este lunes en un mensaje en la cuenta oficial del partido en 'X', recogido por Europa Press.

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Por el contrario, sostienen que Gómez es "una persona honesta a la que quieren destruir su vida y atacar al Gobierno", indican los socialistas que consideran que esta investigación pretende socavar el Ejecutivo de Sánchez. "Dos años de persecución y acoso que deben terminar cuanto antes. La verdad se abrirá paso", subrayan.

En la misma línea, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, asegura que Gómez es "inocente", en un mensaje publicado después de que se conociera el citado informe de la UCO. "Y al Gobierno se llega con votos, no con atajos. La verdad se abrirá paso", indica a continuación.

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De este modo los socialistas reiteran su defensa de la mujer del presidente del Ejecutivo, a la que el juez Juan Carlos Peinado planteó juzgar con jurado popular por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.