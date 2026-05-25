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BBVA participa en la financiación de 1.288 millones para una planta de combustible de aviación en Brasil

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BBVA ha participado como 'coordinating lead arranger' en una financiación de 1.500 millones de dólares (1.288 millones de euros) para un proyecto liderado por Acelen Renewables, compañía respaldada por Mubadala Capital, que contempla el desarrollo de una planta de producción de combustible sostenible de aviación (SAF) y diésel renovable (HVO) en Brasil, con una capacidad aproximada de 20.000 barriles diarios.

La operación se ha estructurado como una financiación sindicada entre bancos comerciales internacionales e instituciones financieras de desarrollo (DFIs), combinando distintos instrumentos en un esquema de financiación combinada.

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En concreto, se trata de la primera transacción global del banco español en el mercado de SAF, un segmento que "posiciona como una alternativa clave para reducir la huella de carbono del transporte aéreo", tal y como ha destacado en un comunicado.

También ha valorado que su entrada en el SAF supone, además, un paso "significativo" en la diversificación de su actividad hacia "nuevas tecnologías clave en la transición energética".

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"Nuestra participación pone de manifiesto la capacidad del banco para estructurar soluciones financieras muy complejas y acompañar a nuestros clientes en proyectos con impacto a largo plazo", ha resaltado su 'managing director', responsable de Project Finance en América del Sur, Carlos López Rabadán.

En palabras del consejero delegado de Acelen Renewables, Luiz Mendonça, BBVA ha sido un socio estratégico "clave" en la estructuración y ejecución de esta financiación, demostrando "un firme compromiso" con el proyecto y con el impulso de las finanzas sostenibles.

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