Detenidos un hombre y una mujer en Reus por tres incendios provocados en el Baix Camp (Tarragona)

Los Mossos d'Esquadra detuvieron en Reus (Tarragona) el pasado miércoles a un hombre y una mujer, de 24 y 21 años, respectivamente, como presuntos autores de los delitos de daños y tres incendios forestales en zonas boscosas del Baix Camp (Tarragona).

La investigación se inició el 18 de abril tras la denuncia de un incendio intencionado en una máquina excavadora en Vilanova d'Escornalbou (Tarragona) y, cinco días después, el 23 de abril, se produjeron tres incendios forestales en zonas cercanas, en Argentera, Pratdip y Colldejou (Tarragona), han informado los Mossos en un comunicado este lunes.

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Del análisis en la zona se detectaron 7 focos diferentes los cuales, de no ser por las condiciones climáticas de humedad, podrían haber afectado unas 5.000 hectáreas y los investigadores encontraron indicios que enviaron a laboratorio.

La investigación conjunta entre los Mossos d'Esquadra y los Agents Rurals permitió identificar a dos individuos que se encontraban en las inmediaciones de los hechos el día de los incendios y, además, el 5 de mayo ya habían sido detenidos por el incendio de un camión en Móra d'Ebre (Tarragona) valorado en 50.000 euros.

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Con estos indicios los agentes detuvieron al hombre y la mujer y los arrestados pasaron a disposición del juzgado en funciones de guardia de Reus.