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Erdogan da marcha atrás al cierre de una universidad privada en Estambul

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El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha dado marcha atrás a la decisión relativa al cierre de una universidad privada en Estambul, en medio de las protestas durante todo el fin de semana de la comunidad estudiantil y los docentes del centro.

Según publica este lunes la Gaceta Oficial de Turquía, las autoridades anulan el decreto presidencial del pasado día 21 "relativa a la retirada del permiso de funcionamiento de la Universidad Estambul Bilgi".

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Todo después de que la fundación fundadora fuera intervenida y se nombrara un administrador. La decisión de cerrar el centro universitario llega después de que se lanzara una operación judicial a gran escala contra Can Holding, la empresa matriz de la universidad, en medio de acusaciones por supuesta formación de una organización criminal, así como sospechas de lavado de dinero y fraude.

El paso atrás llega después de un fin de semana marcado por las protestas de los estudiantes, muchos de los cuales pasaron la noche en dos de los campus de la universidad Bilgi tras el anuncio de la clausura.

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Según informa el diario turco 'Cumhuriyet', las instalaciones universitarias fueron escenario de concentraciones con decenas de estudiantes, padres, exalumnos y personal docente a quienes no se les permitió el acceso, frente a las barricadas levantadas por la policía antidisturbios para impedir la entrada.

Entre las principales quejas está la falta de transparencia del Consejo de Educación Superior (YÖK), al que señalan por no dar las explicaciones suficientes ante una decisión que afecta a estudiantes a escasas semanas de acabar sus estudios en medio de proclamas por la defensa de su derecho a la educación.

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