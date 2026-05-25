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La española Awa Fam debuta con 10 puntos y victoria con las Storm en la WNBA

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La joven pívot española Awa Fam tuvo un positivo debut este domingo en la WNBA estadounidense, la NBA femenina, con las Seattle Storm con las que firmó un buen partido en lo ofensivo, acompañado además por la victoria por 97-84 sobre las Washington Mystics.

La internacional de 19 años, elegida número tres del 'draft', no acusó demasiado el largo viaje desde Valencia a los Estados Unidos, a donde llegó el pasado viernes para incorporarse a su equipo en la potente liga estadounidense donde saltó a la cancha a falta de algo más de cuatro minutos para el final del primer cuarto en lugar de Dolson.

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Fam no tardó demasiado en capturar su primer rebote defensivo y falló su primer tiro en la WNBA, un triple. No fue hasta el segundo periodo cuando hizo sus primeros dos puntos con una canasta bajo el tablero a poco de la llegada del descanso.

Al final, la joven pívot española terminó el encuentro con 10 puntos, seis de ellos en el cuarto final y con 4/7 en lanzamiento, dos rebotes, un robo, dos pérdidas y cuatro faltas personales en algo más de 20 minutos en la pista.

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