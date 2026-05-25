La Cata del Barrio de la Estación convertirá a Haro (La Rioja) en el centro del mundo del vino

La Cata del Barrio de la Estación celebrará el próximo 13 de junio su sexta edición convirtiendo, una vez más, el histórico Barrio de la Estación en el gran epicentro del mundo del vino, el turismo de excelencia y las experiencias gastronómicas de referencia, algunas con sello Michelin.

Más de 3.500 asistentes llenarán las calles, jardines y espacios entre bodegas de este enclave único en el mundo para disfrutar de una jornada irrepetible dedicada al vino, la gastronomía y la cultura riojanas.

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Las entradas para esta nueva edición se agotaron pocos minutos después de ponerse a la venta, consolidando el posicionamiento de La Cata del Barrio de la Estación como uno de los eventos enogastronómicos más prestigiosos y esperados del calendario nacional.

Situado a las afueras de Haro, histórica capital del vino de Rioja, el Barrio de la Estación constituye un conjunto excepcional de bodegas agrupadas en torno a la antigua estación ferroviaria, a orillas del río Ebro.

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Fue precisamente aquí donde, en el siglo XIX, comenzó la gran revolución del vino de Rioja gracias a la visión emprendedora de sus elaboradores pioneros, el desarrollo de nuevas técnicas vitivinícolas y el auge del comercio de vinos con Burdeos.

En la actualidad, el Barrio de la Estación es considerado uno de los destinos de enoturismo más importantes del mundo y concentra la mayor densidad de bodegas centenarias existente.

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En él conviven algunas de las firmas más emblemáticas y prestigiosas del vino español como son CVNE, Bodegas Gómez Cruzado, La Rioja Alta, S.A., Bodegas Bilbaínas-Viña Pomal, Muga y Bodegas RODA.

Seis bodegas históricas cuyos vinos han contribuido decisivamente a construir el prestigio internacional de Rioja gracias a su elegancia, longevidad y excelencia.

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FUSIÓN DE GRANDES VINOS CON ALTA GASTRONOMÍA

Una jornada, donde los visitantes degustarán 12 grandes vinos -dos referencias de alta gama seleccionadas minuciosamente por cada bodega-, además de participar en actividades culturales, música en directo y experiencias inmersivas diseñadas para la ocasión.

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El gran atractivo diferenciador de esta sexta edición está en su alianza estratégica con la alta cocina. La Cata contará este año como compañeros de viaje a algunos de los chefs que están revolucionando la gastronomía de Rioja y sus regiones limítrofes.

Una generación de cocineros, al frente de restaurantes de referencia galardonados con la prestigiosa estrella Michelin, comparte una visión contemporánea del territorio, el producto de proximidad y la tradición, elaborando un menú de alta gastronomía en formato 'finger food' diseñado en exclusiva para armonizar con los vinos elegidos por las bodegas.

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Así, Bodegas Gómez Cruzado & Restaurante Ikaro (La Rioja) ofrecerán los vinos Pancrudo 2022 y Montes Obarenes 2022, que irán maridados con un bikini de caparrones y sus sacramentos, mayonesa de piparras y caldo de su cocción.

Mientras que Bodegas Bilbaínas - Viña Pomal & Restaurante Nublo (La Rioja) armonizarán Viña Pomal Blanco Reserva 2020 y Viña Zaco Viñedo Singular 2020 con un sándwich de barriga de cerda, queso Morbier y yema pomada.

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Por su parte, Bodegas RODA & Restaurante Ajo Negro (La Rioja) presentarán Roda 2022 y Roda I 2020 en compañía de un taco de cerdo asado al chilindrón, mientras que CVNE & Restaurante El Serbal (Cantabria) fusionarán Imperial Reserva 2020 y Monopole Clásico Reserva 2021 con un original bocado de sobao pasiego, anchoa de Codesa, limón de Novales, mantequilla ahumada y ajo de oso.

Muga & Restaurante Cobo Estratos (Castilla y León) apostarán por Flor de Muga Blanco Reserva 2022 y Muga Selección Especial 2021 Mágnum junto a un brioche de ternera japo, acidulados y emulsión ahumada.

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Y La Rioja Alta, S.A. & Restaurante Erre de Roca (Castilla y León) unirán en esta cita su Viña Ardanza 2020 y Viña Arana Gran Reserva 2017 con una albóndiga de wagyu XL con salsa perigourdine y brioche de patata y trufa.