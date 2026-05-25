El Gobierno de Chipre niega que la salida de aliados del Parlamento desapruebe sus políticas

El Gobierno de Chipre ha rechazado este lunes que la salida de dos fuerzas políticas aliadas del Parlamento tras caer en las elecciones legislativas de este domingo suponga una desaprobación de sus políticas, al tiempo que ha señalado que buscará pactos con otros partidos.

Las elecciones legislativas dejaron como principal partido en el Congreso al oficialista DISY, fuerza conservadora que mantendrá sus 17 escaños tras hacerse con el 27,1% de los votos. Detrás quedó el partido comunista AKEL con el 23,9% --15 asientos-- y destaca el auge de la fuerza de ultraderecha ELAM con el 10,9% de las papeletas, que duplica sus anteriores resultados.

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En cambio, se quedan como fuerza extraparlamentarias el socialista EDEK y el liberal DIPA, que hasta ahora apoyaban el programa del Ejecutivo del presidente chipriota, Nikos Christodoulides.

En declaraciones a la radio publica RIK, el portavoz del Ejecutivo Konstantinos Letymbiotis, ha insistido en que el hecho de que EDEK y DIPA no hayan logrado entrar en el Parlamento "no supone una desaprobación de las políticas del gobierno", "sino todo lo contrario".

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En este sentido, ha rechazado hacer valoración "unidimensional" del resultado electoral y ha avanzado que el Gobierno buscará la colaboración de todas las fuerzas políticas "responsables" para la puesta en marcha de su 'hoja de ruta', incidiendo en que muchas de las políticas aprobadas cuentan con apoyo transversal.

Christodoulides, político de DISY hasta 2023, se presentó como independiente a los comicios presidenciales y desde entonces se ha sostenido en una coalición que englobaba también a socialistas y liberales. Aunque en Chipre el poder Ejecutivo recae sobre la figura de su presidente, a la postre el Parlamento tiene que aprobar la legislación y ejerce una función de control sobre el Gobierno.

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