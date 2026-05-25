China condena el mortal ataque del domingo en el sur de Pakistán y ofrece apoyo para "combatir el terrorismo"

Las autoridades de China han condenado este lunes el mortal ataque con bomba registrado el domingo en la provincia de Baluchistán, en el sur de Pakistán, en el que fallecieron al menos 30 personas y más de un centenar resultaron heridas, y han ofrecido "apoyo" a Islamabad "en la lucha contra el terrorismo".

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, ha indicado durante una rueda de prensa que Pekín "condena en los términos más firmes este ataque terrorista, se opone a todas las formas de terrorismo y seguirá apoyando con fuerza a Pakistán para combatir" este tipo de actividades, según informaciones recogidas por el diario estatal 'Global Times'.

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Las fuerzas de seguridad paquistaníes siguen de momento investigando la naturaleza del ataque perpetrado la víspera, cuando se produjo una explosión en la capital de Baluchistán, Quetta, que hizo descarrillar un tren de pasajeros que se encontraba circulando en el momento de la deflagración.

Tres de los vagones del tren y su locomotora descarrilaron por completo, si bien las autoridades se mantienen a la espera de conocer la autoría del ataque. De momento, no descartan que detrás del mismo se encuentre el Ejército de Liberación de Baluchistán (ELB), el grupo armado separatista que el año pasado perpetró un ataque de estas características y provocó el descarrilamiento de un tren de pasajeros en el que viajaban decenas de efectivos de seguridad y sus familiares.

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El primer ministro del país, Shebhaz Sharif, ha condenado "la horrenda" explosión, que ha descrito como un "cobarde acto de terrorismo" y el ministro principal del estado, Sarfraz Bugti, ha señalado a los "Fitna al Hindustan", el nombre que recibe tanto el ELB como otros grupos separatistas, como responsables de lo ocurrido.