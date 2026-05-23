Vox pide prisión provisional para Zapatero y que declaren como testigos Pedro Sánchez y todo el Gobierno de 2021

Vox, que está personado como acusación popular en la investigación sobre Plus Ultra por la que ha sido imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido prisión provisional para el exdirigente socialista y que declaren como testigos en la Audiencia Nacional el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y todas las personas que formaban parte del Consejo de Ministros cuando se aprobó el rescate a la aerolínea venezolana en 2021.

Así lo ha anunciado este sábado el líder de Vox, Santiago Abascal, en la madrileña Plaza de Colón, donde ha participado en la movilización organizada por Sociedad Civil Española para pedir la dimisión de Sánchez.

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"Ya no queda nadie en el entorno de Pedro Sánchez que no esté acusado de gravísimos delitos", ha proclamado Abascal, quien considera que España está "secuestrada por una mafia corrupta que está empobreciendo a los españoles".

El eurodiputado y coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé, ya anticipó este viernes que hay "motivos suficientes" para que Zapatero, que comparecerá ante el juez José Luis Calama el próximo 2 de junio, entre en la cárcel.

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CALVO, CALVIÑO Y PABLO IGLESIAS

Por eso, la formación ha pedido formalmente al instructor que adopte esa decisión y también que recoja el testimonio como testigos no sólo del presidente Sánchez sino todos los miembros del Gobierno que aprobó el rescate a Plus Ultra del que formaban parte como vicepresidentes, las socialistas Carmen Calvo y Nadia Calviño y el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias. También estaban en este Gabinete la actual vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en su condición de ministra de Trabajo, y el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

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Además, Abascal ha tachado de "absolutamente desastroso" el legado político, social y económico de Zapatero. "Es quien ha llevado a las instituciones a la ETA política que hoy quita y pone presidentes en España", ha dicho.

Según el líder de Vox, la "presunción de inocencia debe prevalecer siempre y sigue incólume" pero al Gobierno se le acumulan las "presunciones de inocencia". "Ya son demasiadas", ha abundado recordando los casos de Ábalos, del también exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y de la esposa y el hermano de Sánchez. "Nadie se cree que Sánchez no esté detrás de todos esos casos", ha sentenciado.

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