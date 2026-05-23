Bélgica registrará en los próximos días temperatura 10 grados superior a media estacional

Bruselas, 23 may (EFE).- Tras semanas de frío y lluvia, el calor llegó a Bélgica a finales de esta semana, y culminará a principios de la próxima cuando se espera que se registren temperaturas 10 grados por encima de la media estacional.

"Para la estación de referencia en Uccle (Bruselas), las temperaturas normales alrededor del 20 de mayo suelen rondar los 19 grados. Por lo tanto, a principios de la próxima semana estaremos casi 10 grados por encima de esa cifra", explicó a medios locales el climatólogo del Real Instituto Meteorológico belga, Pascal Mormal.

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Según las previsiones meteorológicas, una masa de aire subtropical provocará un aumento de las temperaturas en Bélgica este fin de semana, con máximas locales de hasta 30 °C.

Mormal señaló que, a pesar de que las últimas dos semanas han sido bastante frías debido a la influencia de depresiones atlánticas situadas sobre el Mar del Norte, ahora "nos hemos desplazado hacia una masa de aire mucho más templada, que incluso se está volviendo cálida".

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"Este aire proviene de la Península Ibérica, bajo la influencia de un anticiclón que está secando gradualmente la atmósfera. Esto explica el aumento significativo de las temperaturas en los próximos días", dijo.

Asimismo, se espera una gran afluencia en las costas belgas este fin de semana - que además incluye un lunes festivo - debido a las altas temperaturas, por lo que el servicio ferroviario SNCB ha aumentado el número de trenes a las playas.

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Se añadirán aproximadamente 24 trenes adicionales al servicio regular de fin de semana cada día, según informaron medios locales.

El aumento de temperaturas está afectando de igual manera a países vecinos de Bélgica.

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El Servicio Meteorológico Alemán (DWD, por sus siglas alemanas) prevé que en el suroeste de Alemania se alcancen este sábado los 33 grados centígrados, mientras que Francia se prepara a una subida de las temperaturas que puede marcar máximos en algunas regiones del país con subidas subida de entre 10 y 15 grados. EFE