El Gobierno atribuye a problemas estructurales y hallazgos arqueológicos el sobrecoste del Salón de Reinos del Prado

El Gobierno ha atribuido a la detección de problemas estructurales "ocultos", la heterogeneidad constructiva del edificio y la aparición de restos arqueológicos no documentados el aumento del coste y el retraso en las obras de rehabilitación del Salón de Reinos del Museo del Prado.

Así lo señala el Ejecutivo en una respuesta por escrito, a la que ha tenido acceso Europa Press, tras una pregunta registrada en el Congreso por el Grupo Parlamentario Vox.

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El Gobierno explica que durante la ejecución de los trabajos se detectaron situaciones no previstas en el proyecto inicial, ante lo que resultó necesario "adoptar soluciones técnicas complementarias, incluyendo ajustes en la cimentación, refuerzos y consolidación de la estructura existente, así como la adecuada excavación, documentación e integración de los restos arqueológicos".

Como consecuencia, se procedió a modificar el proyecto por causas "sobrevenidas e imprevisibles", lo que implicó ajustes tanto en el plazo como en el coste de la actuación, si bien el Gobierno subraya que estos cambios fueron debidamente autorizados y no alteraron la naturaleza del contrato.

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En su iniciativa, Vox advertía de que el contrato, adjudicado inicialmente por 34,8 millones de euros, se ha incrementado en más de 11 millones, al tiempo que el plazo de ejecución, previsto en 30 meses, se ha ampliado en otros 18 meses. Asimismo, el grupo parlamentario preguntaba si la Intervención General de la Administración del Estado está revisando este u otros proyectos impulsados por el Ministerio de Cultura.