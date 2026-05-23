La India sube el precio del combustible por tercera vez en 8 días ante la guerra de Irán

Nueva Delhi, 23 may (EFE).- Las compañías petroleras estatales de la India incrementaron este sábado el precio de los combustibles por tercera vez en ocho días, en una racha de subidas desatada or la crisis en Oriente Medio y los precios de crudo Brent, que hoy superan los 104 dólares.

El país, que importa más del 80 % de su combustible, comenzó a aplicar la subida de precios el pasado 15 de mayo, cuando el Gobierno indio urgió a la población al ahorro por la crisis energética que asola Asia, tras semanas evitando trasladar los precios de mercado a los consumidores.

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Desde entonces, los precios de gasolina y diésel han acumulado un incremento de un 5 % de media, mientras el Gas Licuado de Petróleo (GLP) comercial ha sufrido una subida histórica de casi el 50 % y el doméstico permanece congelado.

Tras esta última revisión, la gasolina y el diésel registraron un repunte de casi una rupia por litro en las principales ciudades del país. Nueva Delhi rozó este sábado la barrera de las tres cifras al situarse en 99,51 rupias (1,19 dólares) el litro, mientras que el diésel subió hasta las 92,49 rupias (1,11 dólares).

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En la capital financiera, Bombay, los precios alcanzaron las 108,49 rupias para la gasolina y las 95,02 rupias para el diésel. Calcuta se mantiene como la metrópoli más afectada, con la gasolina disparada en 110,64 rupias por litro.

El Ministerio de Petróleo indio ha llamado a la calma para evitar las compras de pánico y ha asegurado que, si la ciudadanía adquiere combustible de manera responsable, el suministro será "adecuado".

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"La presión temporal en algunos puntos de venta se está abordando mediante el monitoreo continuo del suministro (...) El consumo responsable y la cooperación ciudadana contribuirán a garantizar un suministro de combustible sin contratiempos para todos durante este período de alta demanda", escribió en X el ministerio.

Según reportes de medios locales, fuentes de la compañia estatal Bharat Petroleum (BPCL) admitieron que, pese a los incrementos, las petroleras siguen asumiendo pérdidas de entre 25 y 30 rupias por litro de diésel comercializado.

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Más de 60 sindicatos de la capital secundan desde el jueves una huelga de transporte de tres días por estas subidas, manteniendo colapsados los suministros en mercados mayoristas y limitando el servicio de taxis y tuc-tucs. EFE