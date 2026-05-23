CCOO alerta de que los márgenes empresariales se consolidan en máximos históricos

El Gabinete Económico de Comisiones Obreras (CCOO) ha apuntado que los márgenes empresariales en España continúan consolidándose "en niveles históricamente elevados", fundamentalmente impulsados por el mantenimiento de las ventas y una evolución más moderada de los costes.

En concreto, según datos del primer trimestre de 2026, el sindicato explica que el valor añadido sobre ventas alcanza el 24,5% en los últimos cuatro trimestres, su nivel más alto de la serie histórica reciente, mientras que el margen bruto sobre ventas se sitúa en el 12,8%, muy por encima de la media registrada entre 2009 y 2021.

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El crecimiento de las ventas interiores (+1,9%) ha compensado la caída de las exportaciones (-2,3%) y, junto con el menor aumento de los costes (compras, +0,4%, salarios, +4,5%) permite que los márgenes se mantengan prácticamente constantes con respecto al primer trimestre de 2025.

BRECHA ENTRE PRODUCTIVIDAD Y SALARIOS

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El informe del Gabinete también constata que persiste la brecha entre productividad y salarios. Desde 2018, el valor añadido bruto por asalariado ha aumentado un 43%, frente a un crecimiento del 33% en la remuneración media y del 53% en el margen bruto empresarial por cada persona trabajadora.

Además, la participación de los salarios en el valor añadido permanece estancada desde principios de 2025, sin recuperar los niveles previos a la crisis inflacionaria.

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Por sectores, destacan las actividades inmobiliarias alcanzan un nuevo récord de rentabilidad. En los cuatro últimos trimestres, su resultado bruto de explotación supera por primera vez los 13.000 millones de euros y su margen sobre ventas se sitúa en el 30%. Además, las entidades financieras también mantienen márgenes en máximos con los últimos datos disponibles de 2024.