Zelenski agradece a las Fuerzas Armadas ucranianas un ataque en la región rusa de Perm

Berlín, 23 may (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció este sábado a las Fuerzas Armadas ucranianas el haber atacado unas instalaciones que presentó como parte del complejo militar industrial de Rusia en la región rusa de Perm, a casi 2.200 kilómetros de Kiev.

En un vídeo publicado en su cuenta de la red social Facebook, el mandatario ucraniano dijo: "me gustaría dar las gracias a los Servicios de Seguridad de Ucrania por golpear unas instalaciones militares clave".

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Zelenski expresó así su agradecimiento en el título que puso a un vídeo subido en su cuenta de Facebook en el que se observan efectos de lo que se da a entender es un impacto de un dron ucraniano sobre unas instalaciones industriales.

El medio ucraniano Ukrainska Pravda, que citó a Zelenski al cubrir la noticia, indicó que el ataque tuvo como objetivo a la empresa Metrafrax Chemicals, que fabrica productos para sistemas militares, como drones, explosivios y misiles.

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"Ahora el proceso de producción de la empresa está parado. Nuestras sanciones de larga distancia son importantes", dijo Zelenski, según el Ukrainska Pravda. EFE