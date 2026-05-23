La Guardia Revolucionaria iraní permite el paso de otros 25 buques por Ormuz en 24 horas

Teherán, 23 may (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní anunció este sábado que 25 petroleros y buques comerciales han atravesado el estrecho de Ormuz durante las últimas 24 horas bajo su protección, con lo que ya son 117 las embarcaciones que han cruzado el paso en los últimos cuatro días con la auitorización de Teherán.

“En las últimas 24 horas, 25 buques mercantes, entre ellos petroleros y portacontenedores, han atravesado sin incidentes el estrecho de Ormuz”, informó la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo militar de élite.

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El documento indicó que los buques cruzaron el estrecho bajo la coordinación y la escolta de seguridad de la Armada de la Guardia Revolucionaria y sostuvo que sigue aplicando con firmeza el “control inteligente” del estratégico paso marítimo, “pese a la inseguridad generada tras la agresión” de Estados Unidos en el estrecho.

Irán ha permitido en los últimos cuatro días el paso de 117 embarcaciones por Ormuz: 35 de ellas el viernes, 31 el jueves y otras 26 el miércoles pasado.

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El estrecho de Ormuz, por donde transitaba alrededor del 20 % del petróleo y gas mundial antes de la guerra, permanece bloqueado por Irán desde el comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, lo que ha disparado el precio mundial del crudo.

Irán busca formalizar el cobro de peajes por el tránsito marítimo a través del estrecho mediante un proyecto de ley aún pendiente de aprobación y, de hecho, ha creado la Autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés) para gestionar el paso de buques.

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En respuesta, EE.UU. también ha impuesto un cerco naval sobre puertos y buques iraníes desde el 13 de abril.

Sin embargo, las partes continúan con el intercambio de mensajes para alcanzar un acuerdo de paz que también pueda poner fin a la actual situación en el estrecho de Ormuz.

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Teherán estudia actualmente una nueva propuesta estadounidense, presentada a través del mediador Pakistán, cuyo jefe del Ejército, Asim Munir, se encuentra de visita en la capital iraní desde anoche.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este viernes que se ha producido un “ligero avance” en las conversaciones con Irán, pero advirtió de que no puede instaurarse un sistema de peaje en una vía marítima internacional como el estrecho de Ormuz. EFE

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