Ejemplar de 'La gran ola de Kanagawa' de Hokusai saldrá a subasta el 10 de junio en París

París, 23 may (EFE).- Un ejemplar de la emblemática estampa 'La gran ola de Kanagawa', del japonés Katsushika Hokusai, procedente de una colección privada francesa, será subastada el próximo 10 de junio por Christie’s en París, con un valor estimado de entre 600.000 y 800.000 euros.

Según informa Christie’s en su página web, diversas anotaciones manuscritas halladas en el reverso de la obra que sale a subasta permitieron reconstruir con precisión su recorrido desde finales del siglo XIX.

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Así, entre sus antiguos propietarios figuran el coleccionista belga Van den Broeck, el marchand Felix Tikotin, cuyo sello permanece visible; el compositor Edmond Michotte y los artistas Adolphe Wansart y Georges Baltus.

Considerada por el Museo Guimet de París como un "obra maestra absoluta del arte universal", la célebre xilografía figura entre las piezas más destacadas de la temporada de las ventas de Arte Asiático organizadas durante el Printemps Asiatique (Primavera Asiática), que se celebrará del 3 al 12 de junio en la capital francesa.

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Según el especialista neerlandés Matthi Forrer, responsable de las colecciones japonesas del Museo Nacional de Etnología de Leiden y citado en el comunicado de Christie’s, La Gran Ola de Kanagawa "es, dos siglos después de su creación, la obra de arte más emblemática del mundo y probablemente seguirá siéndolo durante mucho tiempo".

Publicada hacia 1830 por el editor Nishimuraya Yohachi como parte de la serie 'Treinta y seis vistas del monte Fuji', la obra se convirtió rápidamente en una de las imágenes más influyentes del japonismo en Occidente, junto con 'Fuji en día claro' y 'Tormenta bajo la cumbre', integra el trío de estampas más famosas de la serie.

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Hoy, ejemplares de la icónica imagen forman parte de las colecciones de instituciones como el British Museum, la Biblioteca Nacional de Francia y el Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

La obra también ha protagonizado importantes exposiciones dedicadas a Hokusai, como las celebradas en el Grand Palais de París en 2014, el British Museum en 2017 y el Castillo de los Duques de Bretaña en 2025.

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Pero la influencia de la estampa trascendió el ámbito artístico desde finales del siglo XIX: Claude Monet conservó una copia en su residencia de Giverny, mientras que Claude Debussy posó ante ella poco antes de componer 'La Mer'.

Asimismo, la imagen ha inspirado campañas publicitarias y colecciones de firmas de lujo como Dior y Gucci, además de convertirse en símbolo contemporáneo de los desafíos medioambientales ligados al océano.

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La jornada del 10 de junio incluirá también la venta de una monumental estatua imperial en bronce dorado de un maestro de la línea Karmapa, datada en el siglo XV durante la dinastía Ming, que está valorada entre 800.000 y 1,2 millones de euros.

La pieza perteneció al diplomático francés Damien de Martel, quien la convirtió en el eje central de una villa diseñada en 1938 en Cap d’Antibes (sur de Francia) por el arquitecto estadounidense Barry Dierks. Décadas más tarde, la propiedad pasó a manos de Nancy Phyllis Louise Astor, integrante de una destacada familia de la aristocracia británica vinculada a la Riviera francesa. EFE

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