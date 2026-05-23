Felipe González, expresidente del Gobierno de España, recibe el premio Ana Frank

El expresidente del Gobierno de España, Felipe González, ha sido distinguido con el Premio Ana Frank en reconocimiento a su aporte a la consolidación democrática, a la integración europea y a los procesos internacionales de paz.

El galardón fue entregado este viernes en la sede de la Secretaría General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) en Madrid, en el marco de la tercera edición de estos premios, que destacan el compromiso con los derechos humanos y la convivencia democrática y que en marzo, en una ceremonia en Ámsterdam, reconocieron la trayectoria de Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, en ese sentido.

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El momento central de la ceremonia fue la entrega del Premio Ana Frank a Felipe González, de manos de Mariano Jabonero y Héctor Shalom, director de la Casa Ana Frank en Argentina, quienes destacaron su trayectoria política y su contribución a los procesos democráticos tanto en España como en el ámbito internacional.

“Agradezco este premio de corazón”, ha señalado González tras recibir el galardón, al tiempo que ha resaltado que “hay que buscar la centralidad, que no es más que el ámbito donde puede convivir la discrepancia por medio del diálogo, algo a lo que podemos llegar desde la filosofía extraordinaria de Ana Frank, tan extraordinaria que sobrevive al paso del tiempo”.

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Jabonero ha celebrado la entrega de este premio a González, destacando la figura del expresidente español como sinónimo de ejemplaridad, perseverancia e institucionalidad”. Asimismo, ha remarcado que estos premios son importantes para combatir la desafección a la democracia y la poca fe de los jóvenes en ella: “en esta casa haremos todo lo posible para que eso cambie y por eso trabajamos de la mano con el Centro Ana Frank”.

Por su parte, Héctor Shalom ha destacado los cuatro valores que para el Centro Ana Frank representa González: el valor de la democracia, de construir bienestar, su vocación por unir pueblos y su responsabilidad en la construcción de paz. González es sinónimo de que el encuentro es posible y eso también es un valor del Centro Ana Frank.

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El evento continuó con un conversatorio en el que participaron Felipe González, Mariano Jabonero y Héctor Shalom, moderado por el periodista Román Lejtman, del diario Infobae, en el que se abordaron los desafíos actuales en materia de democracia, memoria y derechos humanos.

Felipe González fue presidente del Gobierno de España entre 1982 y 1996, siendo una de las figuras clave en la consolidación democrática del país tras la Transición. Durante su mandato impulsó importantes reformas económicas y sociales, así como la integración de España en la entonces Comunidad Económica Europea. Su trayectoria política también ha estado marcada por su participación en iniciativas internacionales orientadas al fortalecimiento de la democracia y la promoción de la paz.

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Sobre los Premios Ana Frank

Por tercer año consecutivo, los Premios Ana Frank distinguen a personas, instituciones y referentes que se destacan por su compromiso con la memoria, la convivencia en la diversidad, la educación en derechos humanos y la construcción de sociedades más justas e inclusivas, en línea con el legado de Ana Frank.

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En la edición de 2025 fueron reconocidos, entre otros, el actual presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y los expresidentes Luis Lacalle Pou y Julio Sanguinetti, por su compromiso con la continuidad democrática y la convivencia pacífica. Asimismo, se distinguió a Luis Scasso por su labor en el fortalecimiento de la educación, la ciencia y la cultura en Iberoamérica, y recientemente, en la edición 2026, a Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, por su compromiso con los derechos humanos a través de la educación, la ciencia y la cultura, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad.