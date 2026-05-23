El Ejército libanés denuncia un militar herido en un ataque israelí entre nuevos lanzamientos de Hezbolá

El Ejército de Líbano ha denunciado que un bombardeo israelí ha herido a uno de sus militares tras un ataque a un cuartel en la ciudad de Nabatiye, en el sur del país, escenario desde hace semanas de una invasión militar israelí acompañada de combates contra las milicias de Hezbolá en medio de un alto el fuego que ambas partes han violado constantemente.

En un escueto comunicado en redes sociales, el Ejército libanés ha informado de que su militar se encuentra herido de gravedad "moderada", de momento sin dar más detalles.

Hezbolá, por su parte, ha anunciado que ha atacado a las fuerzas israelíes en dos ocasiones en las últimas horas el mismo objetivo, el sistema de defensa israelí Cúpula de Hierro en el cuartel de Biranit, en el norte de Israel, con "impactos confirmados" en ambos casos, según un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias libanesa NNA. Israel no se ha pronunciado sobre estos ataques.

El portavoz en árabe del Ejército israelí, el coronel Avichai Adraee, se ha limitado a anunciar órdenes de evacuación forzadas sobre más de una decena de poblaciones del sur del país tras acusar a Hezbolá de violar el alto el fuego.

Las órdenes, que preceden por norma a bombardeos sobre las zonas declaradas, afectan a las poblaciones de Al Mahmuudiyya, Malij, Shabbal, Qutrani, Humin al Fawqa, Nabatiye, Tahta, Kafr Tibnit, Zibdine Arab Salim, Kafr Reman, Habboush, Blat, Deir Qifa, Haruf y Jibshit.

