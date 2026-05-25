LaLiga Bares inicia en Benaguacil su programación estival para impulsar el sector hostelero

El proyecto LaLiga Bares ha celebrado este fin de semana en el municipio de Benaguacil un evento que ha marcado el inicio de su programación de verano, con el objetivo de promover los establecimientos hosteleros con suscripción legal como espacios principales para disfrutar del deporte en comunidad.

La iniciativa reunió a vecinos, aficionados y hosteleros durante la última jornada del campeonato liguero en una celebración que contó con la presencia del exjugador Santiago Cañizares y la conducción de la periodista Isabel Forner. La organización desarrolló esta acción con el respaldo del Ayuntamiento de Benaguacil y del sector hostelero del municipio para conectar el fútbol con la economía y el territorio local.

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La programación estival ha previsto llevar a los bares la retransmisión de grandes eventos deportivos en los próximos meses. Entre los contenidos destacados que se anunciaron para fomentar la asistencia a los locales durante el verano se encuentran la Copa Mundial de la FIFA 2026, las eliminatorias de ascenso de LaLiga Hypermotion, así como las competiciones de motor de MotoGP y Formula 1.

El director de Negocio Audiovisual Nacional de LaLiga, Álvaro Alfonso, manifestó que con este proyecto buscan convertir la hostelería en un "punto de encuentro" para compartir la emoción del deporte. Asimismo, la institución explicó que la finalidad de estas experiencias consiste en "dinamizar los establecimientos, generar tráfico y favorecer el consumo durante las jornadas de partido".

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Como actividades previas a esta jornada principal, el municipio valenciano acogió diversas intervenciones visuales y una ambientación específica en los bares participantes. Estas acciones preliminares se diseñaron para generar expectación entre los residentes y consolidar a estos establecimientos como la segunda grada de la competición, dentro de la estrategia para generar nuevas conexiones con los aficionados más allá de los estadios.