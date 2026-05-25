Más de 200.000 personas rompen récord mundial al realizar la mayor clase de salud sexual

Ciudad de México, 25 may (EFE).- Más de 200.000 personas rompieron un récord al participar en el entrenamiento de salud sexual más grande realizado hasta ahora en el mundo, una iniciativa digital que buscó acercar información confiable sobre consentimiento, anticoncepción, prevención de infecciones de transmisión sexual y autocuidado.

El evento, que se llevó a cabo el pasado 14 de mayo, equivalió a llenar de manera simultánea los estadios de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, de acuerdo con los organizadores.

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A menos de un mes del mayor evento deportivo global, la Copa Mundial de Fútbol, la actividad impulsada por la alianza SICOnfío, a través de la campaña regional 'Que no te metan gol', utiliza el lenguaje del fútbol para abrir conversaciones sobre salud sexual entre adolescentes y jóvenes de una manera accesible y libre de prejuicios.

El entrenamiento se desarrolló durante 24 horas continuas en un estadio virtual interactivo, con sesiones en español y portugués dirigidas a participantes de distintos países.

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Durante la jornada, los participantes accedieron de forma gratuita desde distintos dispositivos a contenidos interactivos sobre prevención, autocuidado y toma de decisiones informadas.

La clase contó con la participación del comentarista Enrique Garay, así como de la psicóloga brasileña Eliane Marcia Tormes, la psicóloga colombiana Leidy Montoya y el doctor Juan Antonio Rodríguez, quienes abordaron temas como consentimiento, métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual, vínculos afectivos y toma de decisiones informadas.

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“El consentimiento significa que las dos personas digan que sí; que quieran hacerlo de manera voluntaria, libre, sin presión, sin chantaje y sin estar bajo el efecto de alcohol o sustancias”, señaló Rodríguez durante el entrenamiento.

En la misma línea, Montoya subrayó que el consentimiento no es una autorización permanente, sino una decisión que puede cambiar.

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La campaña surgió a partir de estudios que muestran que, nueve meses después de grandes eventos deportivos las tasas de natalidad pueden aumentar hasta un 16 %, lo que evidencia el impacto que estos encuentros también pueden tener en decisiones vinculadas con la sexualidad.

Bajo esa premisa, 'Que no te metan gol' recurrió al lenguaje del fútbol para explicar conceptos de educación integral de la sexualidad mediante analogías sobre estrategia, reglas, prevención, cuidado y decisiones informadas.

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“Solo en las relaciones sanas se vive el partido al máximo”, señaló la psicóloga brasileña Eliane Marcia Tormes, al explicar la importancia de los vínculos afectivos dentro de la sexualidad.

En el marco del Día del Maestro, la iniciativa también puso sobre la mesa la importancia de ampliar los espacios de educación sexual basada en evidencia, especialmente mediante formatos capaces de conectar con las nuevas generaciones en sus propios lenguajes y plataformas digitales.

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'Que no te metan gol' forma parte de una estrategia regional que busca acercar herramientas de salud sexual a jóvenes mediante plataformas digitales, contenidos educativos y experiencias culturales inspiradas en la conversación global que genera el fútbol.

La alianza SICOnfío está conformada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa); la compañía global de salud, higiene y nutrición Reckitt y las marcas de salud sexual y bienestar íntimo con presencia en distintos mercados de la región Sico, Durex y Olla.

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También participan la alianza mundial enfocada en planificación familiar y salud sexual y reproductiva FP2030, la asociación civil América Viva, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual FLASSES y el Consejo Nacional de Población (Conapo), con el objetivo de promover el acceso a información confiable sobre salud sexual, prevención y autocuidado. EFE

(foto)

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EFE contó con el apoyo de Reckitt- SICO en la elaboración de este contenido