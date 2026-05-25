La UE destina 21 millones adicionales para reforzar al Ejército de Albania

Los Estados miembros de la Unión Europea han acordado este lunes una ayuda de 21 millones de euros para reforzar las capacidades y aptitudes de defensa de las Fuerzas Armadas de Albania, la tercera ronda de un paquete que asciende en total a 49 millones.

La decisión complementa el apoyo ya proporcionado por la UE y tiene como objetivo seguir fortaleciendo la capacidad de las Fuerzas Armadas albanesas para desplegarse de manera oportuna y eficaz, ha informado el Consejo de la UE, que reúne a los Estados miembros del bloque.

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Este paso también busca elevar el potencial militar de Albania para contribuir a operaciones y misiones de la UE y coaliciones internacionales. Tirana es desde 2009 miembro de la OTAN.

"Albania es un socio cercano y fiable en política exterior y de seguridad, un contribuyente activo a las operaciones de la UE y un aliado comprometido de la OTAN. Reforzar nuestra cooperación en seguridad y defensa con Albania fortalece directamente la estabilidad, la seguridad y la paz en Europa", ha señalado la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, en declaraciones recogidas en el comunicado.

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