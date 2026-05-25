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La UE destina 21 millones adicionales para reforzar al Ejército de Albania

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Los Estados miembros de la Unión Europea han acordado este lunes una ayuda de 21 millones de euros para reforzar las capacidades y aptitudes de defensa de las Fuerzas Armadas de Albania, la tercera ronda de un paquete que asciende en total a 49 millones.

La decisión complementa el apoyo ya proporcionado por la UE y tiene como objetivo seguir fortaleciendo la capacidad de las Fuerzas Armadas albanesas para desplegarse de manera oportuna y eficaz, ha informado el Consejo de la UE, que reúne a los Estados miembros del bloque.

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Este paso también busca elevar el potencial militar de Albania para contribuir a operaciones y misiones de la UE y coaliciones internacionales. Tirana es desde 2009 miembro de la OTAN.

"Albania es un socio cercano y fiable en política exterior y de seguridad, un contribuyente activo a las operaciones de la UE y un aliado comprometido de la OTAN. Reforzar nuestra cooperación en seguridad y defensa con Albania fortalece directamente la estabilidad, la seguridad y la paz en Europa", ha señalado la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, en declaraciones recogidas en el comunicado.

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