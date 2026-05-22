China prevé un aumento de la demanda eléctrica ante un verano más cálido de lo habitual

Pekín, 22 may (EFE).- China prevé que la demanda máxima de electricidad alcance este verano unos 1.600 millones de kilovatios, 90 millones más que el año pasado, ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño intenso y de temperaturas "más elevadas de lo habitual" en buena parte del país.

Según la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el principal órgano de planificación económica del país, la capacidad nacional de suministro energético y eléctrico podrá cubrir "en general" la demanda durante los picos de consumo del verano.

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El portavoz del organismo Li Chao afirmó en una rueda de prensa que el incremento previsto equivale aproximadamente a añadir al sistema el consumo de una provincia como Henan (centro), de alrededor de 100 millones de habitantes, aunque aseguró que las autoridades están preparando medidas para reforzar el abastecimiento.

La Comisión indicó que coordinará con otros departamentos los trabajos de garantía de suministro de carbón, electricidad, petróleo, gas y transporte.

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El organismo también señaló que reforzará las reservas de carbón y la acumulación hidroeléctrica.

Hasta finales de abril, las centrales eléctricas bajo coordinación nacional contaban con unos 200 millones de toneladas de carbón almacenadas, suficientes para más de 30 días, mientras que la energía hidroeléctrica embalsada superaba los 80.000 millones de kilovatios hora, un nivel considerado "favorable".

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China ya ha sufrido en los últimos años episodios de calor extremo y sequía con impacto sobre el suministro eléctrico.

En 2022, provincias dependientes de la energía hidroeléctrica como Sichuan (centro) restringieron el uso de electricidad a algunas industrias, mientras que en 2023 Yunnan (sur) emitió una alerta naranja por una sequía que amenazó con provocar restricciones energéticas en el sector local del aluminio, intensivo en electricidad. EFE

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