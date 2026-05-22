La OMS eleva a "muy alto" el riesgo por el brote del ébola dentro de la RDC

Ginebra, 22 may (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado de "alto" a "muy alto" el riesgo por el brote de ébola dentro de la República Democrática del Congo (RDC), con 750 casos sospechosos y 177 muertes, anunció este viernes en rueda de prensa el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El riesgo se mantiene como "alto" a nivel de la región de África subsahariana y "bajo" a escala global, señaló Tedros, quien detalló que 82 de los casos y siete de los fallecimientos han sido confirmados en laboratorio como provocados por el virus del Ébola.

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El director general agregó que un segundo ciudadano estadounidense que se encontraba en la RDC ha sido evacuado fuera del país, en este caso a la República Checa, al constituir un "contacto de alto riesgo", después de que otro, positivo por el virus, fuera trasladado a Alemania. EFE