Chile destaca en el festival Concéntrico en España junto a 30 creaciones internacionales

Logroño (España), 22 may (EFE).- El arquitecto chileno Smiljan Radić, reciente Premio Pritzker, destaca en la programación del Festival Internacional de Arquitectura y Diseño 'Concéntrico' de Logroño (España), que volverá a transformar la ciudad en un laboratorio de experimentación urbana del 18 al 23 de junio con una treintena de intervenciones efímeras de creadores internacionales.

El director del festival, Javier Peña, presentó este viernes la duodécima edición de 'Concéntrico', cuya programación girará en torno a tres ejes temáticos: 'Identidad y Ficción', que explora narrativas y representaciones del espacio urbano; 'Ecologías Urbanas', centrada en las relaciones entre ciudad, naturaleza y sostenibilidad; y 'Ephemeral Agents' (Agentes Efímeros), dedicada al papel de las intervenciones temporales como catalizadores de transformación en el espacio público.

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Como novedad, se celebrará la primera 'Concéntrico Summer School' (escuela de verano), vinculada al foco especial que esta edición dedica a Suiza, que abrirá un espacio de trabajo y aprendizaje en torno a nuevas formas de pensar y construir el espacio público.

'Concéntrico' desplegará sus intervenciones por numerosos puntos de Logroño con propuestas transformadoras de los espacios públicos, que invitan a imaginar la ciudad como un lugar donde compartir lo colectivo, disfrutar de la naturaleza y apostar por la sostenibilidad.

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El arquitecto chileno Smiljan Radić colocará una carpa de circo pobre; y la arquitecta italiana Matilde Cassani planteará una propuesta textil que evoca el traje regional de serrana.

Ppaa (México) participará con una intervención en homenaje al edificio del Ayuntamiento logroñés, obra de Rafael Moneo; Dancing on Architecture (España) organizará una coreografía con 200 ciudadanos y 12 bailarines por el solsticio de verano; y Central + Maxime Delvaux (Bélgica) celebrará la noche de San Juan con la quema de la intervención.

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El equipo Ofreia (Suiza) utilizará una cancha de baloncesto para instalar unas barcas en recuerdo a las que había en el río Ebro; y BEar (España) planteará una propuesta que baja a profundidad de la tierra.

Además, Noof Group (Chile) reflexionará sobre la vulnerabilidad térmica del espacio público; Raumlabor (Alemania) propondrá tres pabellones como pequeñas zonas climáticas experimentales; y Sahra Hersi (Reino Unido) colocará un pequeño jardín cívico con un cobertizo para intercambio de semillas.

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Peña ha indicado que habrá otras actividades, como las cápsulas de escucha urbana desarrolladas por AAU Anastas (Palestina); un acto para repensar la actividad en los patios de siete colegios y una iniciativa para trabajar con personas con discapacidad. EFE