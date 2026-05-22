La CE lanza una convocatoria con 16,5 millones de euros para desmantelar redes criminales

Bruselas, 22 may (EFE).- La Comisión Europea (CE) publicó este viernes una convocatoria de propuestas dotada con 16,55 millones de euros para cofinanciar proyectos destinados a combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la trata de seres humanos con el objetivo de "apoyar a las fuerzas policiales y de seguridad".

La convocatoria respaldará proyectos enfocados en mejorar la información de inteligencia sobre estos grupos y en facilitar las investigaciones financieras y transfronterizas, con un apoyo destinado también a la sociedad civil y otros organismos públicos y privados que trabajan para desmantelar las redes criminales y sus modelos de negocio, según explicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

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Asimismo, se financiarán medidas de prevención contra la infiltración criminal en la economía y acciones directas para desmantelar las redes dedicadas a la trata de personas en la Unión Europea (UE).

La Comisión advirtió de que las mafias recurren a la violencia, la corrupción y la intimidación para obtener "enormes beneficios" y luego "ocultan estos fondos a través de complejos esquemas fuera del sistema financiero formal para blanquearlos e infiltrarlos en la economía legal".

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El Ejecutivo europeo recordó que el tráfico de drogas, incluida su producción, "es uno de los delitos más lucrativos y una fuente constante de violencia, daños a la salud y perjuicios medioambientales", mientras que la trata de seres humanos "es la segunda economía ilícita más extendida del mundo y deja unas 10.000 víctimas anuales en la UE".

Esta nueva línea de financiación está enmarcada en la aplicación de la Estrategia de Seguridad Interior de la UE (ProtectEU), la Estrategia sobre Drogas y el Plan de Acción contra el Narcotráfico, dentro del programa de trabajo del Fondo de Seguridad Interior para el período 2023-2027.

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En convocatorias anteriores, los fondos europeos financiaron proyectos para abordar las rutas de tráfico de drogas y personas en América Latina, el Caribe y los Balcanes Occidentales.

También se impulsó el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para investigaciones financieras, así como el refuerzo de la experiencia judicial y la respuesta de primera línea ante la trata infantil.

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La iniciativa permanecerá abierta para la recepción de solicitudes desde el 21 de mayo hasta el 3 de septiembre de 2026. EFE