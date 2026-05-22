Enrique Riquelme: "Espero que el nombre ilusionante sea Enrique Riquelme"

El CEO de Cox Energy, Enrique Riquelme, cree que la carta de interés que enviaron a la Junta Electoral de cara a presentarse a las elecciones del Real Madrid fue "un momento importante", y reiteró que ahora siguen trabajando sin descanso en una candidatura "para poder devolverle el club al socio", que "recupere algunos valores que se han deteriorado" y donde espera que "el nombre ilusionante" sea el suyo propio.

"El jueves fue un momento importante, creo que se le dio más relevancia porque es un hito de la Junta Electoral, que pedía que 48 horas antes de finalizar el plazo para presentar candidaturas y había nuevas reglas que había que explicar y mandar una carta de interés para poder ir el sábado", expresó Riquelme a los medios tras la Junta de Accionistas de su empresa llevada a cabo en Sevilla y la presentación de su nueva sede en la ciudad.

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Ahora, advirtió que "no ha cambiado nada" y que siguen "trabajando 24/7 para crear una candidatura después de 20 años sin elecciones". "Democráticamente, con respeto, estamos trabajando en una candidatura seria, profesional, innovadora, con una ilusión deportiva también porque eso es fundamental para los próximos años, pero que sabemos que tiene que dar resultado en el corto plazo", subrayó.

"Es una candidatura para poder devolverle el club al socio, ponerle dentro, en el foco, y sobre todo también una candidatura con todo el respeto para todas las partes y que, aparte de esta ilusión, recupere los valores del club, que algunos se han deteriorado en los últimos años. Y esperamos que convenza, si es que tomamos la decisión final entre esta noche y mañana temprano. La Junta Directiva tomaremos esa decisión y yo soy de los que empuja a tomarla y poder estar al frente de la candidatura a partir del lunes", añadió.

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Y aunque sabe que "probablemente lo más jugoso" en una candidatura de este tipo son las figuras deportivas que van vinculada, el CEO de Cox Energy fue claro. "Los mejores tienen que estar en el Real Madrid, siempre han estado y siempre quieren venir a este club, que es el mejor. Por eso mismo, hay que crear una candidatura que vuelva esa transparencia, esa gobernanza democrática y, sobre todo, ganadora, que atraiga al talento para que quiera venir", aseveró.

"Hablaba ahora justo en la Junta de Accionistas de lo importante que es el talento. El talento tiene que querer venir al Real Madrid, el club más grande de la historia tiene que tener el mejor talento. Y hay que dar las condiciones adecuadas para que la gente esté cómoda dentro del club, todo el talento en el mundo será bienvenido al Real Madrid", expresó. "Espero que el nombre ilusionante sea Enrique Riquelme", zanjó ante la pregunta de varios posibles nombres.

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Finalmente, sobre los cambios que ha llevado a cabo en el organigrama de su empresa y si eran pensando en este intento de ser presidente del Real Madrid, el directivo recalcó que "hay que estar siempre preparados para tener iempre el plan A, B, C y D".