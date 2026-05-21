Xi Jinping podría viajar a Pionyang, según medios surcoreanos

Seúl, 21 may (EFE).- El presidente de China, Xi Jinping, podría visitar Corea del Norte en las próximas semanas luego de la reciente visita del canciller chino a Pionyang, según afirmaron este jueves fuentes gubernamentales citadas por la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Ante esta visita, Seúl pidió hoy a Pekín contribuir a la estabilidad en la península.

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"Hemos obtenido información que indica que el presidente Xi Jinping visitará Corea del Norte próximamente", declaró una fuente gubernamental anónima citada por Yonhap la pasada noche.

Una segunda fuente oficial citada por Yonhap indicó que la visita podría tener lugar a finales de este mes o principios del próximo, siguiendo al viaje el pasado abril a Corea del Norte del canciller chino, Wang Yi, y a los recientes viajes de los guardaespaldas y el personal ceremonial de Xi a la capital norcoreana.

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"El Gobierno está siguiendo de cerca los movimientos relacionados" con el posible viaje de Xi para reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, afirmó la oficina presidencial a EFE, antes de añadir que espera que los intercambios entre Pionyang y Pekín "se produzcan de una manera que contribuya a la paz y la estabilidad en la península coreana".

Por su parte, el ministro de Unificación surcoreano, Chung Dong-young, afirmó según Yonhap estar "a la espera" a falta de un anuncio oficial de Pekín con respecto a la visita, pero destacó sus expectativas de que Xi y Kim "naturalmente" traten una posible cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos si se reúnen.

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China es el socio más importante del aislado país, y Kim se reunió con Xi en septiembre del año pasado en Pekín. Ambos mandatarios reafirmaron entonces sus vínculos, en un encuentro interpretado como un intento de restablecer la sintonía entre Pionyang y Pekín entre la creciente cooperación militar norcoreana con Moscú en el conflicto de Ucrania.

Las expectativas de un viaje de Xi a Pionyang, que de confirmarse sería su segunda visita como presidente tras la realizada en 2019, tienen lugar tras la reunión del mandatario chino con su homólogo estadounidense, Donald Trump, a mediados de este mes.

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Trump y Xi confirmaron, durante su cumbre en Pekín a mediados de este mes, su meta compartida de desnuclearizar Corea del Norte. Además, el republicano afirmó haber mantenido comunicaciones con Kim, sin detallar los supuestos contactos. EFE