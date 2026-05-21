BingX presenta "Visión infinita" en su 8° aniversario, acelerando la expansión multiactivo

PR Newswire

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CIUDAD DE PANAMÁ, 21 de mayo de 2026

CIUDAD DE PANAMÁ, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, celebra su 8° aniversario con la presentación de su "Visión Infinita", una estrategia a largo plazo que refleja la evolución de la empresa, de ser un exchange de criptomonedas a una plataforma de trading multiactivo y nativa de IA

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También refleja la ambición de BingX de ir más allá de las criptomonedas y construir una experiencia de trading más conectada que abarque activos digitales, mercados financieros tradicionales y oportunidades emergentes. La estrategia se centra en cuatro pilares: ampliar el acceso a múltiples activos, impulsar el trading basado en IA, fortalecer el liderazgo en derivados y acelerar la localización.

Multiactivo, multi-mercado

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A medida que el trading se expande más allá de las criptomonedas, BingX se ha centrado en ampliar su oferta de productos a múltiples activos y oportunidades de mercado.

A través de BingX TradFi, los usuarios ya pueden operar con más de 100 productos financieros tradicionales, incluyendo oro, plata, acciones, materias primas, divisas e índices.

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Entre sus novedades más recientes, BingX anunció el trading pre-IPO de SpaceX y el primer airdrop a nivel mundial pre-IPO de OpenAI en la plataforma, ofreciendo oportunidades exclusivas de activos tradicionales a sus usuarios globales.

Un ecosistema nativo en IA

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En el centro de Visión Infinita se encuentra la expansión de su ecosistema inteligente e interconectado. Mediante BingX AI, la compañía ha desarrollado herramientas de trading basadas en IA diseñadas para simplificar el análisis de mercado, el desarrollo de estrategias y la toma de decisiones para los traders.

Integrada en TradFi, copy trading y derivados, BingX AI conecta la tecnología inteligente con el trading impulsado por la comunidad para crear una experiencia más inteligente y accesible para usuarios de todo el mundo.

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Acelerando el liderazgo en derivados

Como plataforma líder mundial de derivados, BingX continúa invirtiendo en infraestructura de futuros, innovación de productos y herramientas de trading de última generación.

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Tras lanzamientos recientes como Futures Trading 2.0 y EventX, la compañía está ampliando su ecosistema de derivados para dar soporte a una gama más amplia de estrategias de trading en criptomonedas, mercados financieros tradicionales y oportunidades basadas en eventos.

Celebrando la expansión global

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La localización sigue siendo otro pilar fundamental de la estrategia global de BingX, y la compañía continúa fortaleciendo su presencia regional mediante campañas localizadas, alianzas estratégicas, participación comunitaria y actividades presenciales. Como parte de las celebraciones de su 8° aniversario, BingX organizará eventos comunitarios presenciales en varias ciudades del mundo para estrechar lazos con las comunidades.

"Lo infinito refleja tanto la dirección que está tomando la industria como lo que BingX está construyendo para el futuro", afirmó Pablo Monti, Portavoz de BingX. "La próxima generación de trading no se limitará a una sola clase de activo, mercado o tecnología. Imaginamos BingX como un ecosistema interconectado, donde los usuarios pueden acceder sin problemas a las criptomonedas, los mercados financieros tradicionales y las oportunidades emergentes mediante herramientas nativas de IA, infraestructura inteligente y experiencias localizadas adaptadas a las comunidades globales. Nuestra misión es construir una plataforma de trading más accesible para usuarios de todo el mundo".

Sobre BingX

Fundada en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, que presta servicios a más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Considerada una de las cinco principales plataformas de intercambio de derivados de criptomonedas a nivel mundial y pionera en el copy trading de criptomonedas, BingX responde a las necesidades cambiantes de los usuarios en todos los niveles de experiencia.

Con un conjunto integral de productos y servicios basados en IA, que incluye futuros, operaciones al contado, copy trading y ofertas de TradFi, BingX ofrece a los usuarios herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento, la confianza y la eficiencia.

BingX lleva siendo partner oficial del Chelsea Football Club desde 2024 y se ha converitido en el primer exchange cripto partner oficial de Scuderia Ferrari HP desde 2026.

Para más información, por favor visita www.bingx.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2985010/image1.jpg

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FUENTE BingX