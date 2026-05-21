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Taiwán asegura que su presidente está "dispuesto" a dialogar con Trump

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Taipéi, 21 may (EFE).- El presidente de Taiwán, William Lai, está "dispuesto" a dialogar con el mandatario estadounidense, Donald Trump, un movimiento sin precedentes entre líderes en ejercicio de ambos gobiernos y que podría poner en riesgo la relativa estabilidad de las relaciones entre Washington y Pekín.

"Además de estar comprometido a mantener el 'statu quo' estable en el estrecho de Taiwán, el presidente Lai también está dispuesto a entablar conversaciones con el presidente Trump", señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán en un comunicado remitido a EFE.

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Los presidentes de Estados Unidos y Taiwán no mantienen comunicaciones directas desde que Washington rompió relaciones diplomáticas con Taipéi y las estableció con Pekín en 1979. EFE

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