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2-0. Liga vence a Lanús y sueña con meterse en octavos de final

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Quito, 20 may (EFE).- Liga de Quito derrotó este miércoles por 2-0 a Lanús con un autogol de Felipe Peña y un tanto del chileno Fernando Cornejo en la quinta fecha del grupo G de la Copa Libertadores y quedó virtualmente clasificado a los octavos de final.

El autogol de Peña, al minuto 73, y el tanto de Cornejo, a los 91, permitieron a Liga sumar 9 puntos, frente a los 12 del líder, el brasileño Mirassol, y los 6 de Lanús, que tiene menor gol diferencia.

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En la sexta y última jornada, el cuadro argentino recibirá a Mirassol, mientras que Liga será local ante el boliviano Always Ready, que acumula 3 unidades y está eliminado.

Lanús desplegó un buen trabajo en el primer tiempo, con un gran control defensivo, buen manejo de balón en el mediocampo y acompañamiento constante a sus atacantes para generar superioridad numérica frente a la zaga local.

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El trabajo de Eduardo Salvio, bien secundado por Marcelino Moreno, abrió espacios en la defensa rival y generó ocasiones de peligro.

Salvio remató cerca del travesaño y Ramiro Carrera desperdició otra clara opción, mientras que el defensa José Quintero alcanzó a anticiparse para evitar el gol argentino.

Liga, por su parte, mostró intensidad y gran despliegue físico, aunque poca claridad en ataque.

La presión desordenada del equipo ecuatoriano terminó abriendo la ruta del triunfo, tras un autogol de Peña a la salida de un tiro de esquina de Leonel Quiñónez.

Liga insistió y encontró el premio definitivo con el gol del chileno Cornejo tras una gran maniobra de sus atacantes.

- Ficha técnica:

2. Liga de Quito: Gonzalo Valle; José Quintero, Gian Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; Jesús Pretell (m.87, Kevin Minda), Fernando Cornejo, Gabriel Villamil (m.46, Alejandro Tobar), Yerlin Quiñónez (m.83, Luis Segovia); Deyverson (m.63, Rodney Redes) y Michael Estrada (m.83, Jeison Medina).

Entrenador: Tiago Nunes.

0. Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich (m.79, Dylan Aquino); Agustín Cardozo (m.83, Lucas Besozzi), Felipe Peña, Eduardo Salvio (m.79, Walter Bou), Marcelino Moreno; Yoshan Valois (m.59, Bruno Cabrera) y Ramiro Carrera (m.46, Matías Sepúlveda).

Entrenador: Mauricio Pellegrino.

Goles: 1-0, m.73: Felipe Peña, en contra. 2-0, m.91: Fernando Cornejo.

Árbitro: Andrés Rojas, de Colombia, amonestó a Quintero y a Segovia, de Liga, y a Losada, Canale y Cardozo, de Lanús.

Incidencias: partido de la quinta fecha del grupo G de Copa Libertadores, disputado este miércoles en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de propiedad de Liga Deportiva Universitaria de Quito, en la capital ecuatoriana. EFE

(foto)

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EFE

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