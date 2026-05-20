Agenda Informativa de Europa Press para hoy miércoles, 20 de mayo (1)

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para hoy miércoles 20 de mayo en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política, Tribunales y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

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-- En Canadá, viaje oficial del Rey Felipe VI a Canadá.

-- 10.00 horas: El vicesecretario de Cultura y Deporte y portavoz nacional del PP, Borja Sémper, es entrevistado en Telecinco. A las 11.00 horas: La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, es entrevistada en Antena 3; y a las 11.45 horas, es entrevistada en Cuatro; a las 17.00 horas, se reúne con sindicatos y asociaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

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-- 13.10 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside el acto de entrega de la Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio al aventurero y documentalista Carlos García Portal. La Moncloa.

-- 11.30 horas: En Northwood (Reino Unido), la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita a los efectivos españoles destinados en el Allied Maritime Command Headquarter de la OTAN.

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-- 12.00 horas: En Alcalá de Henares (Madrid), el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en el VII Foro Internacional Expansión. Parador de Alcalá de Henares (C/ Colegios, 8).

-- 12.00 horas: En Madrid, iU apoya la entrega del escrito que llevan a cabo en la Audiencia Nacional expresos de la dictadura franquista que pasaron por la Dirección General de Seguridad (Esquina de la entrada de la Audiencia Nacional con Pl. Villa de París).

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-- 12.30 horas: En Berlín (Alemania), el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania, Johann Wadephul. A las 14.30 horas, atiende a los medios. A las 17.30 horas, imparte la conferencia 'El futuro de Europa'.

-- 13.00 horas: En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside el acto de toma de posesión del director general de Protección Civil y Emergencias, Benjamín Salvago González, y de la secretaria general, Virginia Barcones Sanz. Sede del Ministerio (C/ Amador de los Ríos, 7).

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-- 16.30 horas: En Madrid, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, preside, junto al conseller de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Albert Dalmau, las reuniones de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado y de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Generalitat. Tras la reunión, atiende a los medios. Sede del Ministerio (P.º Castellana, 3).

-- 17.00 horas: En Madrid, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, preside la reunión de coordinación sobre la visita del papa León XIV. La Moncloa (Av. Puerta de Hierro, s/n). A las 19.00 horas, participa en la inauguración del XXVI Congreso de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados. Sede del Ministerio (C/ San Bernardo, 62).

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-- 19.30 horas: En Madrid, la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, interviene en la presentación del libro 'II Memoria Democrática: Una necesidad para una ciudadanía informada y crítica'. Ateneo de Madrid (c/Prado, 21).

-- 19.30 horas: En Madrid, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene en un coloquio de 'Club Siglo XXI'. (C/ Padre Damián, 23 - izq.).

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-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 09.00 horas: Pleno. Hemiciclo.

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-- Fin pleno: Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sala Cánovas.

-- Fin pleno: Comisión de Defensa. Sala Ernest Lluch.

-- Fin pleno: Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes. Sala Pérez-Llorca.

-- Fin pleno: Comisión del Estatuto. A puerta cerrada. Sala Argüelles.

-- Fin pleno: Mesa y Portavoces de la Comisión de Cultura. Sala Lázaro Dou.

-- Fin pleno: Mesa de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Escritorio del Reloj (Palacio).

-- Fin pleno: Mesa de la Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la dana que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024. Sala Mariana Pineda.

-- 14.30 horas: Mesa y Portavoces de la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones. Escritorio de la Constitución (Palacio).

-- 14.45 horas: Mesa y Portavoces de la Comisión de Industria y Turismo; y a las 15.00 horas, comisión. Sala Prim.

-- 16.00 horas: Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. Sala Sagasta.

-- 18.30 horas: Inauguración de la exposición 'Momentum 1977. Los políticos de la transición vistos por Alberto Schömmer'. Sala Contitucional.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 11.00 horas: Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Comparecencia del auditor de cuentas de 'Audicar', Jesús Ángel Carbajo Tereisa. Sala Clara Campoamor.

-- 12.00 horas: Ponencia de estudio sobre la salud mental y la prevención del suicidio. Sala Manuel Broseta Pont.

-- 13.30 horas: Reunión de Mesa y Portavoces. Comisión de Interior. Sala 20.001-A.

TRIBUNALES

-- 10.00 horas: En San Fernando de Henares (Madrid), la Audiencia Nacional continúa el juicio sobre la presunta operación de espionaje conocida como 'Kitchen' que habría orquestado en 2013 la excúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy contra el extesorero del PP Luis Bárcenas.

AUTONOMÍAS

-- 10.00 horas: El líder de ERC, Oriol Junqueras, es entrevistado en Rac1.

-- 11.15 horas: En Toledo, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, atiende a los medios tras asistir al homenaje por el 50 aniversario del CEIP Alfonso VI (Av. Portugal, 16).

-- 12.30 horas: En Barcelona, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se reúne con el nutricionista Julio Basulto y visita el Mercado de Sant Antoni; a las 15.30 horas, se reúne con el rector de la Universidad de Barcelona (UB), Joan Guàrdia. Sede del Rectorado (Gran Via de les Corts Catalanes, 585); a las 16.00 horas, interviene en la inauguración del acto de graduación de los alumnos de la Universidad de Barcelona (UB). Sede de la UB.

-- 15.30 horas: En Zaragoza, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se reúne con el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, en la sede de la Delegación del Gobierno en Aragón (Pl. Nuestra Señora del Pilar, 13); y a las 16.00 horas, con entidades aragonesas inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, junto con los agentes sociales de la comunidad. Posteriormente, atiende a los medios. A las 20.00 horas, participa en el acto de entrega de los 'Premios Aragoneses del Año', organizado por 'El Periódico de Aragón', en el Auditorio Princesa Leonor (C/ Eduardo Ibarra, 3).