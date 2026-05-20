Von der Leyen aboga por nuevos pactos comerciales para reforzar la independencia de la UE

Bruselas, 20 may (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó este miércoles a aprovechar el tamaño del mercado único de la Unión Europea para concluir nuevos acuerdos comerciales que impulsen la independencia del bloque, en vísperas de viajar a México para firmar el pacto modernizado con ese país.

En un debate con el pleno de la Eurocámara centrado en el mercado único europeo, la jefa del Ejecutivo comunitario recordó que, desde la pandemia, las empresas europeas han hecho frente a "una larga serie de perturbaciones en las cadenas de suministros" y defendió que el mercado comunitario, con sus 450 millones de personas, puede ayudar a reducir dependencias.

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"Tenemos que seguir aprovechando su escala para concluir, por ejemplo, nuevos acuerdos comerciales. Este año hemos concluido acuerdos con India, Australia, el Mercosur, Suiza", recordó Von der Leyen, apenas unas horas después de que la UE haya desbloqueado también el pacto que logró en el año pasado con Estados Unidos para evitar una guerra comercial con ese país.

La presidenta de la Comisión Europea recordó además que hoy mismo viajará a México para finalizar el acuerdo modernizado con ese país, del que destacó que es "un suministrador clave de materias primas fundamentales". La firma está prevista para el 22 de mayo.

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Más allá del aspecto comercial, Von der Leyen defendió en su discurso que el mercado único, con un valor de 18 billones de euros, es la "herramienta más efectiva no solo para la prosperidad sino también para la influencia estratégica de la UE", pero subrayó que para ello es necesario "modernizarlo", empezando por eliminar barreras internas que aún persisten.

La alemana puso el acento en la necesidad de un "liderazgo tecnológico como condición previa" para el "éxito futuro" de la UE y señaló que, si bien Europa "tiene un buen punto de partida", ahora se necesita "crear un entorno que estimule la demanda de soluciones digitales europeas en casa".

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"Tenemos que identificar e implementar proyectos de importancia estratégica que estén respaldados por estudios de viabilidad creíbles y necesitamos nuevos campeones tecnológicos en Europa", insistió.

Para ello, recordó que la Comisión Europea prevé presentar una nueva Ley de Chips 2.0 basándose en la primera ley aprobada en 2022 y por la que, dijo, se han movilizado 32.000 millones de euros en inversiones en semiconductores, así como una Ley de desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) y la Nube.

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Este verano se abrirá además la primera convocatoria para crear Gigafactorías de IA. "Así es como convertimos el tamaño del mercado único en un activo en la carrera por la IA", subrayó.

Von der Leyen repasó otras iniciativas que la Comisión ha puesto sobre la mesa dentro de su estrategia de competitividad, como la Ley de Aceleración Industrial, que "creará mercados líderes para productos limpios" en la UE, y la creación de un Centro de Materias Primas Críticas que prevé agregar la demanda de estos bienes, y algunas que vendrán prono, como el Plan de Acción para la Electrificación.

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Destacó asimismo la necesidad de "inclusión" y la "dimensión social" del mercado único, áreas en las que presentará una Ley de Empleo de Calidad o un Paquete de Movilidad Justa, entre otras medidas. EFE