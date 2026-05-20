Pacho: "La exigencia de Luis Enrique me motiva"

Poissy (Francia), 20 may (EFE).- El ecuatoriano William Pacho sabe que está en condiciones de conseguir una segunda Liga de Campeones con el París Saint-Germain y, sin pensar si se encuentra en la cima de su carrera, afronta su momento personal con la motivación de mejorar y espoleado por la exigencia de su entrenador, Luis Enrique Martínez.

"Es un entrenador que tiene las ideas muy claras, sabe las cosas que cada uno podemos hacer y lo que podemos aportar al equipo. Eso genera confianza en los jugadores", afirmó el futbolista en el día de medios antes de la final del próximo 30 de mayo contra el Arsenal en Budapest.

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"Cada día nos ayuda a mejorar y es una buena oportunidad para nosotros. Eso me motiva a querer ganar más cosas y esa motivación nos ayuda a llegar donde estamos", agregó.

Pacho sufre algunos problemas en los isquios que están marcando sus días previos al duelo contra el Arsenal, por lo que cuidarse físicamente es ahora su prioridad para poder estar en el centro de la defensa junto al capitán Marquinhos.

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"Nunca me habría imaginado poder disfrutar de dos finales seguidas. Llegar a una es ya muy difícil y tener la oportunidad de ganar otra es impresionante, estamos muy contentos", señaló.

El jugador apeló a no confiarse frente a un rival que, dijo, no les pondrá las cosas fáciles, aunque destacó la experiencia que han adquirido y que puede ser clave de cara al duelo.

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"Tenemos un gran equipo, un gran entrenador, un gran cuerpo técnico, tenemos una idea de juego clara, las cosas muy precisas y vamos a intentar aplicar lo que nos pide el entrenador", dstacó.