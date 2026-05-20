La Armada española prueba con éxito junto a Airbus dos sistemas aéreos no tripulados

Cádiz (España), 20 may (EFE).- La Armada española y el fabricante de helicópteros Airbus Helicopters, subsidiario del gigante aeronáutico europeo, han completado con éxito una prueba de vuelo con dos sistemas aéreos no tripulados en aguas del sur de España, informó este miércoles la empresa.

En el ejercicio, realizado a principios de mayo en aguas de Rota, en Cádiz (sur de España), participaron el buque de acción marítima Rayo, con un helicóptero H135 de la Armada española, y dos sistemas aéreos no tripulados diferentes, el dron Airbus Flexrotor y el helicóptero no tripulado Alpha 900, con sistema de control HTeaming.

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"El ejercicio validó el control en tiempo real del dron y el intercambio de imágenes entre sistemas no tripulados, helicópteros y buques de la Armada para establecer un enlace operativo multidominio", explicó Airbus en un comunicado.

"Esta capacidad permite al buque acceder a información crítica desde zonas situadas más allá del alcance de sus propios sensores directamente desde el puesto de combate", añadió.

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Airbus Helicopters "está comprometido con la exploración de nuevas fronteras en la colaboración entre aeronaves tripuladas y no tripuladas", dijo en el texto la empresa, que destacó que la colaboración entre el sector privado y entidades públicas como la Armada española "demuestra nuestro potencial compartido para reforzar el papel de Europa como líder soberano en defensa".

Durante el test, las plataformas no tripuladas realizaron despegues y tomas desde el buque en movimiento. Un piloto a bordo del H135 manejó los drones durante el vuelo utilizando la tableta HTeaming.

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La demostración consistió en el simulacro de una persecución de una lancha rápida durante una operación marítima ISTAR (siglas en inglés de Inteligencia, Vigilancia, Adquisición de Objetivos y Reconocimiento), en la que el Flexrotor y el Alpha 900 rastrearon al objetivo y transmitieron imágenes en directo tanto al helicóptero como al buque.

Los datos se integraron en el NAIAD (Sistema Naval Avanzado e Integrado de Defensa para Vehículos Autónomos), el sistema de integración táctica de la sociedad pública española Navantia para vehículos no tripulados.

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Esta integración permite el mando, control e interoperabilidad de sistemas aéreos, de superficie y submarinos dentro del SCOMBA (Sistema de Combate de los Buques de la Armada), el sistema de gestión de combate de la Armada española desarrollado por esa firma. EFE