Jeanette cantará '¿Por qué te vas?' en homenaje a Saura en Cannes

Cannes (Francia), 20 may (EFE).- La cantante Jeanette y dos de los hijos de Carlos Saura encabezarán este miércoles el homenaje que el Festival de Cannes realizará, en su cine de la playa, a este realizador español y a su 'Cría cuervos', a 50 años del estreno de la película, donde volverá a sonar el archiconocido '¿Por qué te vas?'.

"Se lo merece de verdad", aseguró este miércoles a EFE la cantante Jeanette, horas antes de subirse al escenario para una actuación que le quita un poco la espinita de no haber sido invitada a interpretar el tema en el homenaje de la gala de los Goya que se celebró apenas unos días después de la muerte, en 2023, del cineasta.

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"Entiendo que todo era muy rápido, pero aún así podían haberme llamado", comentó en referencia a la organización, que dejó el homenaje musical a Saura en manos de la mexicana Natalia Lafourcade.

Ella admite que, en cuanto los hijos de Saura la llamaron para participar en el acto en Cannes, enseguida le hizo "mucha ilusión", y eso que inicialmente pensaba que su participación se limitaría, como mucho, a decir unas palabras, y no a cantar el tema compuesto por José Luis Perales.

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"No es por ponerme medallas ni nada, pero mi versión no la ha superado nadie de verdad. Creo que hasta lo dice Perales", manifestó la cantante, que en una reciente entrevista con EFE por el comienzo de su última gira aclaró uno de los grandes enigmas de la música española: es '¿Por qué te vas?', como una pregunta, y no 'Porque te vas', según le aclaró a ella el propio autor.

Saura era muy obsesivo con la música, rememoraron en Cannes Anna y Antonio Saura, los dos hijos del también realizador de títulos como '¡Ay, Carmela!' o 'La caza' que representarán a la familia este miércoles en el homenaje en la Croisette.

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"Nos torturó durante un año con la canción", contó Antonio Saura a EFE entre risas, al rememorar que a nadie, ni en la película ni en su casa, le gustaba ese tema ya descatalogado que Saura había grabado mientras sonaba en la radio.

Pero el cineasta aragonés se empeñó y el tiempo le dio la razón, porque también en Francia arrasó y el '¿Por qué te vas?' no solo se sigue cantando a día de hoy, sino que además es frecuente escucharlo en el hilo musical de las alfombras rojas de Cannes.

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"A mí me parecía espantosa, claro, porque yo tenía 15 años y mis gustos musicales no iban precisamente por Jeanette. Luego me he arrepentido muchísimo", agregó el ahora productor.

La cantante, que en aquella época estaba en pleno cambio de discográfica, fue al estreno de la película sin saber si su canción aparecía mucho o poco, algo que en el primer visionado la tuvo tan absorta que le impidió totalmente enterarse del argumento del filme.

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"Salí del cine y dije, madre mía, pero si la canción es la banda sonora de la película. Después tuve que volver a ver la película para entenderla", confesó con humor.

Los hijos de Saura coincidieron con Jeanette en que el homenaje les hace mucha ilusión, no solo porque el de Cannes es "el festival más importante del mundo", sino porque "acogió a nuestro padre siempre".

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"Él siempre lo decía, que gracias a eso pudo hacer muchas películas que a lo mejor de otra forma no hubiera podido hacer", compartió Anna Saura, también productora de cine en la actualidad.

Es el caso, por ejemplo, de 'La prima Angélica' (premio del jurado de Cannes en 1974), que en España iba a ser censurada por la dictadura de Francisco Franco.

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Pero Saura y su equipo lograron sacar las bobinas por los Pirineos utilizando rutas alternativas, detalló su hijo, y el estreno en Cannes permitió que luego el filme se pudiera ver sin censurar en España. EFE