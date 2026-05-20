La firma checa de defensa CSG gana 300 millones entre enero y marzo, casi el doble que hace un año

La compañía checa de defensa CSG, matriz de la Fábrica de Municiones de Granada, obtuvo un beneficio neto de 299 millones de euros en el primer trimestre, lo que supone incrementar en un 90% el resultado anotado en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Los ingresos de la compañía se elevaron hasta los 1.544 millones de euros, un 13,8% más, y los costes generales de la empresa sumaron 1.203 millones de euros, encareciéndose un 18% respecto el año anterior.

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El grupo dueño de la Fábrica de Municiones de Granada ha incrementado su cartera de pedidos hasta los 17.000 millones de euros en un trimestre marcado por el crecimiento del negocio de defensa y la mejora de su posición financiera.

Por segmentos de negocio, la división de munición ha sobrepasado los 1.000 millones de euros de facturación, suponiendo un incremento del 22% en comparación al ejercicio anterior. Las ventas de unidades de armamento y munición prevén casi duplicarse para el año 2028.

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El negocio de sistemas terrestres registró unos ingresos de 173 millones de euros, un 85% más, mientras que el segmento de sistemas aeroespaciales y de defensa marcaron un facturación de 28 millones de euros.

CSG ha alcanzado varios contratos relevantes en Europa, Norteamérica y el Sudeste Asiático, al mimos tiempo que ha avanzado en la ampliación de sus capacidades industriales, la integración vertical de procesos y el desarrollo de capacidades tecnológicas propias.

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"El conflicto en Irán ha puesto de relieve la necesidad de capacidades mejoradas y de bajo coste en vehículos aéreos no tripulados (UAV) y defensa aérea: CSG está en una posición única para ampliar las soluciones en electrónica aeroespacial y de defensa, así como en sistemas avanzados", ha señalado la compañía en la nota de resultados.

El presidente y consejero delegado de CSG, Michal Strnad, ha resaltado el mantenimiento del fuerte ritmo de crecimiento de la compañía durante el primer trimestre y subrayó la solidez de la demanda en los principales mercados de la empresa. "En sistemas de defensa estamos transformando una cartera récord en contratos ejecutados y seguimos ganando negocio a gran velocidad", ha sostenido.

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