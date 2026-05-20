¿Por qué las abejas son importantes para la seguridad alimentaria en América Latina?

Ciudad de Panamá, 20 may (EFE).- Las abejas son un eje clave para la seguridad alimentaria de América Latina y el Caribe, una región golpeada por los déficits nutricionales y el avance voraz de la pérdida de biodiversidad que fragmenta los hábitats de esos "nobles animales".

Así lo defendió en una entrevista a EFE Andrés González, oficial de Ganadería Sostenible, Sanidad y Biodiversidad Animal de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que analizó la crisis de los polinizadores en el marco del Día Mundial de las Abejas.

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“Creemos claramente que sin polinizadores, sin abejas, simplemente la vida en el planeta va a desaparecer”, recalcó el oficial de la FAO.

En el ámbito global, 87 de los 115 principales cultivos alimentarios fundamentales para la nutrición humana dependen de la polinización animal de más de 25.000 especies de abejas y otros polinizadores, es decir, aproximadamente el 75% de lo que se consume está ligado a la salud de estos insectos.

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En términos de salud, una dieta sana requiere de variedad para obtener nutrientes esenciales, vitaminas y minerales. Por tanto, perder a las abejas reduciría drásticamente el espectro de productos disponibles en el mercado. Pero el impacto no es solo nutricional, sino fuertemente económico.

Solo en Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay se estima que 228 millones de toneladas de alimentos son directamente atribuibles a la polinización por insectos, lo que representa un valor de 22.900 millones de dólares, según cifras de la FAO.

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"En pocas palabras, cada vez más nuestra alimentación depende de la polinización (...) Imagínese si perdemos esto lo que significaría en un mundo ya comprometido desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y nutricional", apuntó González.

América Latina y el Caribe "ha hecho grandes esfuerzos por mejorar los indicadores de subnutrición, de hambre, de pobreza, pero todavía queda una brecha muy importante por atender y es acá donde una pérdida del servicio ecosistémico de la polinización podría ser catastrófica para atender estas importantes áreas como es la producción de alimentos".

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La meliponicultura, la producción con abejas nativas sin aguijón, supone también una fuente de ingresos familiares en las zonas de campo de América Latina y el Caribe al producir de manera sostenible con técnicas ancestrales la miel y los derivados, lo que permite a su vez trabajar dentro del hábitat de abejas nativas.

"En Centroamérica existe una relación ancestral de miles de años con estas abejas que han sido usadas por los pueblos originarios no solamente para producir la polinización, sino también todos los productos de la meliponicultura (...) se usan en la vida diaria con fines medicinales y alimenticios", señala González.

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Ante ello, FAO ofrece cursos para formar sobre esa técnica. Por ejemplo, en Brasil, país que alberga 250 especies conocidas de 600 en todo el mundo, una veintena de mujeres productoras de una zona rural recibieron una capacitación sobre abejas sin aguijón.

"Existe una relación directa entre el aumento, por ejemplo, de los ingresos de la familia a través de la meliponicultura, del empoderamiento de la mujer rural (...) Es importante reconocer cómo la meliponicultura, cómo la apicultura, cómo la producción con abeja, puede aumentar el empoderamiento de las mujeres rurales", sostuvo.

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Sin embargo, estudios a gran escala revelan una alarmante pérdida anual de entre el 30% y el 40% de las colonias de abejas melíferas y abejas sin aguijón en América Latina y el Caribe, acorde a la tendencia mundial, alerta la FAO.

Esta disminución está provocada por los efectos de la crisis climática, la fragmentación de los bosques así como la deforestación de los mismos, el uso insostenible de pesticidas y la llegada de especies invasoras, lo que ha encendido las alarmas de esa agencia de la ONU.

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"Un indicador claro de sanidad ambiental, de equilibrio ambiental, son las abejas. En el momento que mantengo la sanidad de un bosque, voy a ver población de abejas, poblaciones de insectos polinizadores", sostuvo el oficial de la FAO.

Por ello, enfatiza, es importante que los gobiernos establezcan políticas públicas para el uso sostenible de pesticidas y la creación de corredores biológicos con el fin de proteger los ecosistemas de las abejas, un "animal noble", como lo califica González. EFE

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(foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo de la FAO para la difusión de este contenido.