Igor Jesus (Forest) y Stanic (Ludogorets), máximos goleadores de la Liga Europa 2025-26

Redacción deportes, 20 may (EFE).- Los goles de Emiliano Buendía, Youri Tielemans y Morgan Rogers en la final de la Liga Europa para el Aston Villa no alteraron el dominio de la tabla de goleadores de la competición de Igor Jesus, del Nottingham Forest, y Petar Stanic, del Ludogorets, que terminan como máximos anotadores con siete tantos.

Igor Jesus, además, lo hace en su primer año en Inglaterra y en su debut en el torneo, en el que su conjunto llegó hasta las semifinales, donde fue eliminado por el Aston Villa.

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A un gol se sitúan el extremo brasileño Antony, del Betis, y Kerem Arturkoglu, del Fenerbahce.

- MÁXIMOS GOLEADORES DE LA LIGA EUROPA 2025-26:

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Con 7 goles: Petar Stanic (3p) (SRB) (Ludogorets) e Igor Jesus (1p) (BRA) (Nottingham Forest).

Con 6 goles: Antony (BRA) Betis) y Kerem Arturkoglu (2p) (TUR) (Fenerbahce).

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Con 5 goles: Ollie Watkins (ING) y John McGinn (SCO) (Aston Villa); Federico Bernardeschi (2p) (ITA) (Bolonia); Williot Swedberg (SWE) (Celta); Dion Beljo (CRO) (Dínamo Zagreb), Vincenzo Grifo (1p) (ITA) (Friburgo) y Bilal El Khannouss (MAR) (Stuttgart).