El WFP advierte de la gran crisis humanitaria que viven desplazados internos en Haití

Puerto Príncipe, 20 may (EFE).- El Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) advirtió este miércoles de la grave crisis humanitaria que se vive en Haití, en especial la que afecta a quienes han tenido que huir del barrio Cité Soleil, en la capital del país.

En ese barrio de Puerto Príncipe más de 80 personas fueron asesinadas la semana pasada en medio de enfrentamientos entre bandas armadas, según denunciaron organizaciones de derechos humanos.

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El programa de la ONU ha prestado asistencia alimentaria de emergencia a 8.500 personas desplazadas que han tenido que huir de Cité Soleil, donde las rutas de acceso a las zonas afectadas por los ataques están bloqueadas, lo que hace más difícil la ayuda humanitaria para este sector empobrecido en el que viven más de 300.000 personas.

En medio de esta situación, nueve escuelas asistidas por el WFP, que atienden a unos 12.000 estudiantes, se han visto obligadas a suspender el servicio de comidas.

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Además, los ataques han obligado a interrumpir obras de rehabilitación de canales de riego y de bombas de agua en zonas semirurales de este barrio, lo que amenaza el acceso al liquido vital y los esfuerzos para fortalecer la resiliencia en la zona, detalló el PMA en un comunicado.

Miles de personas, incluidas familias con niños y personas mayores, han tenido que huir de Cité Soleil dejando atrás viviendas y pertenencias quemadas, además de tiendas saqueadas por parte de las bandas.

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Actualmente el WFP distribuye alimentos en una iglesia de Delmas 33, uno de los barrios más próximos a Cité Soleil, que acoge a más de 2.000 personas recientemente desplazadas, según se observa en un video difundido este miércoles por la organización.

"Se trata de personas recién desplazadas que acaban de huir de los recientes ataques ocurridos en la zona de Plaine Cul-de-Sac, en la comuna de Cité Soleil, en Puerto Príncipe. Han llegado sin nada y necesitan urgentemente asistencia para poder sobrevivir", de acuerdo con Janvier Muhima, jefe de la oficina de campo del WFP en Puerto Príncipe.

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Los desplazados viven una situación muy difícil, tienen que dormir en esta deteriorada iglesia de Delmas 33 distribuidos bajo un amplio techo de lámina que les permite resguardarse del sol durante el día y dormir bajo techo en la noche.

"Ayúdenme con los niños. Acababa de pagar el alquiler y tuvimos que huir", declaró una madre de cuatro hijos. "Ahora no tenemos nada: ni dinero, ni techo, y no sabemos si, o cuándo, podremos regresar. Por favor, ayúdennos", agregó

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Haití vive una grave crisis de violencia que solo en el primer trimestre de este año dejó al menos 1.642 muertos y 745 heridos, según el último informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para este país (BINUH).