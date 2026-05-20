ONG denuncia la pesca ilegal con redes en el Mediterráneo e identifica 843 embarcaciones en puertos marroquíes

La ONG Environmental Justice Foundation (EJF) ha publicado el documental 'Cortinas de la muerte: la pesca ilegal con redes de deriva en el Mediterráneo', en el que se denuncia la pesca ilegal con redes de deriva en el Mediterráneo e identifica 843 embarcaciones en puertos marroquíes.

En el documental se difunden por primera vez imágenes filmadas de embarcaciones desplegando este tipo de artes de pesca prohibidos en el mar de Alborán, las aguas que separan Europa y África. Recopiladas durante una investigación de la ONG, estas imágenes muestran ocho embarcaciones desplegando activamente los aparejos prohibidos durante varios días en el mar, según ha explicado la EJF.

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Como indica la ONG, las redes de deriva pueden extenderse decenas de kilómetros, colgando verticalmente en la columna de agua. Por ello, los testigos las describen como un "muro de la muerte" en el que delfines, tortugas, tiburones y otras especies marinas quedan atrapados y mueren asfixiados. Asimismo, el documental denuncia que las redes perdidas o abandonadas continúan además matando una vez fuera de uso, bien llegando a las costas o hundiéndose en el fondo marino como redes fantasma.

El documental alerta también sobre la opacidad en la cadena de suministro del pez espada marroquí, cuya exportación se dirige casi en su totalidad a la Unión Europea y se comercializa como capturado legalmente. Como ha advertido la EJF, el pescado capturado con artes prohibidos "puede estar entrando en los mercados europeos sin ser detectado, perjudicando a los pescadores responsables y debilitando la confianza de los consumidores".

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Por su parte, el director ejecutivo y fundador de EJF, Steve Trent ha afirmado que "las pruebas son ahora más claras que nunca" y ha reclamado a los gobiernos que asuman "la obligación jurídica y la responsabilidad de proteger este mar compartido". "Las redes de deriva fueron prohibidas por una buena razón: devastan los ecosistemas marinos y eliminan la vida marina a gran escala", ha señalado en un comunicado.

Asimismo, la fundación ha reclamado la aplicación coordinada de la prohibición en todo el Mediterráneo, el refuerzo de las inspecciones portuarias, la plena trazabilidad de la cadena de suministro para las exportaciones de pez espada y responsabilidad real para los operadores ilegales. No obstante, la organización ha advertido de que la sola aplicación de la ley no garantizará el futuro del mar Mediterráneo, dado que muchos pescadores que utilizan redes de deriva "ven pocas alternativas".

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"El castigo sin reforma no protegerá el Mediterráneo", ha añadido Trent. "Necesitamos la aplicación de la ley, pero también necesitamos una transición justa que proteja los medios de vida mientras se restauran los ecosistemas marinos. Proteger la biodiversidad y apoyar a las comunidades costeras no son objetivos contrapuestos: el mundo natural sustenta toda economía. Con transparencia, responsabilidad y voluntad política, pueden prosperar", ha afirmado.

El documental está disponible en inglés desde este miércoles y contará con subtítulos en español, árabe y francés.

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