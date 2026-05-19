México perdió 17.400 millones de dólares en inversión en 2025 por incertidumbre, según ICC

Ciudad de México, 19 may (EFE).- La incertidumbre económica y comercial provocó en México una pérdida o postergación de inversión empresarial por 17.400 millones de dólares en 2025, cerca del 1 % del PIB, y mantiene al país como uno de los más vulnerables a nuevos choques, advirtió este martes la International Chamber of Commerce (ICC).

Mélanie Laloum, economista principal de la ICC, presentó en conferencia de prensa un análisis elaborado con Oxford Economics sobre el costo de la incertidumbre en la inversión y sostuvo que las empresas ya no perciben solo a los aranceles como el principal riesgo, sino a la falta de claridad sobre reglas comerciales, regulatorias y geopolíticas.

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Por ello, advirtió que la incertidumbre se ha convertido en “el nuevo arancel” para las empresas y que México es el país más vulnerable a sus efectos sobre la inversión.

“La incertidumbre era la primera preocupación”, señaló Laloum al citar el estudio, donde el 74 % de las respuestas ubicó a este factor por encima de los cambios arancelarios (59 %), las restricciones a importaciones o exportaciones (37 %) y la renegociación de tratados comerciales (35 %).

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La economista explicó que, para medir el impacto, la ICC usó el índice de incertidumbre de política económica de Baker, Bloom y Davis, que analiza la frecuencia con la que la prensa menciona la incertidumbre, y una muestra de 10 economías, entre ellas México, Estados Unidos, Canadá, China, Brasil, India, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y cuatro países europeos.

Según el estudio, la incertidumbre alcanzó niveles récord en 2025, superiores a los observados durante la crisis financiera global de 2009, la pandemia de covid-19 y la invasión rusa de Ucrania.

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Ese entorno golpeó la inversión empresarial. En el conjunto de países analizados, la inversión creció apenas 0,4 %, cuando sin el choque de incertidumbre habría aumentado 1,9 %, más de cuatro veces esa tasa.

México y Canadá fueron los países más afectados. En el caso mexicano, la inversión real cayó 6,8 %, pero sin la incertidumbre se habría reducido solo 0,3 %, según Laloum.

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“México perdió o vio su inversión postergada por 17.400 millones de dólares. Eso representa casi 1 % del PIB de México. Es un gasto considerable”, afirmó la economista.

Para 2026, la ICC planteó dos escenarios. En uno adverso, si la incertidumbre vuelve a intensificarse, México podría sufrir una caída cercana al 11 % en la inversión empresarial real.

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En otro favorable, con mayor claridad y previsibilidad de las políticas, el país podría registrar un avance de 7,6 %.

Laloum sostuvo que el principal factor para moderar la incertidumbre en México sería estabilizar la relación comercial con Estados Unidos, su mayor socio, y dar mayor claridad sobre los próximos pasos en la revisión del T-MEC.

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En este sentido, Martín Castellano, investigador principal sobre Latinoamérica del Institute of International Finance, señaló que una mayor apertura a la inversión privada en energía, reglas más claras, señales consistentes de política pública, certidumbre fiscal y avances en seguridad también podrían reducir la incertidumbre y destrabar proyectos.

La ICC agregó que las empresas buscan mitigar los riesgos mediante la diversificación de mercados de exportación, mencionada por el 67 % de las respuestas, más que por la relocalización de operaciones, citada solo por el 25 %. EFE

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