Perú elimina el enfoque de género en las guías de educación sexual en los colegios

Lima, 18 may (EFE).- El Ministerio de Educación de Perú eliminó las orientaciones de la Educación Sexual Integral (ESI) para colegios públicos y privados al acatar una ley promovida por la pastora evangélica y congresista ultraconservadora Milagros Jáuregui, que elimina el enfoque de género en centros educativos.

Este domingo se aprobó una resolución viceministerial que incluye los nuevos "lineamientos para la educación sexual con base científica, biológica y ética" en las escuelas y deroga la anterior resolución basada en la ESI emitida en 2021, que aprobaba las orientaciones de educación sexual integral para la educación básica.

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La Educación Sexual Integral es un enfoque pedagógico que enseña los aspectos biológicos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad a niños y adolescentes e incluye el concepto de igualdad de género, un término que la ley de Jáuregui pretende eliminar en esta materia.

Así, se pasa de la igualdad de género a "la oportunidad entre hombres y mujeres" al basarse en la Ley 32535, aprobada a finales de 2025 en el Parlamento, promovida por dicha congresista y que ordena eliminar toda referencia a la ESI en el currículo nacional y reemplazarla por un enfoque sustentado en criterios científicos, biológicos y éticos.

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De acuerdo con la resolución, estos cambios se deben incorporar "en la actualización del Currículo Nacional de la Educación Básica y en los currículos regionales de educación, eliminando toda referencia a la educación sexual integral".

La iniciativa fue planteada por la pastora evangélica y busca "garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, proscribiendo toda forma de discriminación basada en el sexo".

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Tal y como ocurrió a finales de 2025, ciertos parlamentarios y organizaciones han expresado su rechazo a esta medida.

"Este peligroso cambio invisibiliza a miles de estudiantes y debilita herramientas fundamentales para prevenir violencia, abuso, acoso y discriminación en las aulas. Quienes pagan las consecuencias de este retroceso son los niños, niñas y adolescentes", indicó la congresista progresista Sigrid Bazán en la red social X.

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Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) sostuvo que mientras cada día se registran 59 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio de Educación ha derogado los lineamientos de Educación Sexual Integral.

"No se trata de un ajuste técnico: eliminar contenidos sobre igualdad de género y prevención de la violencia escolar debilita herramientas fundamentales de protección para estudiantes. Invocamos a las futuras autoridades a restituir una educación integral basada en evidencia y derechos humanos", agregó en la misma red social. EFE

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