Gobierno haitiano afirma que se celebrarán elecciones cuando acaben con las bandas armadas

Puerto Príncipe, 18 may (EFE).- El primer ministro haitiano, Didier Fils-Aimé, afirmó este lunes que se celebrarán elecciones en Haití cuando hayan acabado con las bandas armadas, una declaración que hace muy improbable que los comicios se lleven a cabo como estaban previstos el próximo 30 de agosto ante los altos niveles de violencia en el país.

"Seguimos trabajando para mejorar las condiciones de vida de la población. Acabaremos con las bandas. Recuperaremos los territorios. Después, prepararemos el país para la celebración de elecciones. Las elecciones se celebrarán cueste lo que cueste", declaró Fils-Aimé durante una ceremonia pública.

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La situación de inseguridad se agravó a niveles insostenibles después del asesinato del presidente Jovenel Moise en julio de 2021. El país no celebra comicios desde hace casi nueve años.

"El Gobierno está en modo electoral. Todo el mundo debe entenderlo: sin seguridad, no puede haber elecciones serias", subrayó, prometiendo dotar de medios a las fuerzas del orden haitianas.

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Aseguró que no puede haber democracia sin justicia. "No toleramos el dinero sucio, la violencia electoral ni ningún intento de desviar la voluntad del pueblo".

"No negociamos con las bandas. No cooperamos con los delincuentes. Ya sean bandas de sandalias o bandas de corbata. Tolerancia cero para ambos", expuso.

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El jefe del Gobierno hizo estas declaraciones con motivo de la conmemoración del 223 aniversario de la creación de la bandera haitiana y de la Fiesta de la Universidad, en el Palacio Nacional, en el Campo de Marte.

"Los asesinos tendrán que rendir cuentas. Cada delincuente será juzgado según lo establecido por la ley", aseguró.

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Fils-Aimé juró "aplastar" a las bandas y "liberar" al país, para que "los niños puedan circular libremente por Artibonite, Mirebalais y el (la plaza) Campo de Marte" en Puerto Príncipe.

El primer ministro afirmó que su Gobierno ha logrado en los últimos meses "victorias contra la inseguridad que hacen temblar a las bandas y a sus jefes".

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Sin embargo, las bandas armadas dominan alrededor del 90 % del área metropolitana de Puerto Príncipe y han trasladado sus crímenes a otras poblaciones del país. Son responsables de matanzas, violaciones masivas, desapariciones, secuestros y extorsión.

Solo durante el primer trimestre de 2026, al menos 1.642 personas murieron y 745 resultaron heridas, documentó recientemente la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh).

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El organismo de la ONU aseguró que las pandillas fueron responsables del 27 % de las víctimas, mientras que las operaciones de las fuerzas de seguridad causaron el 69 % de los muertos y heridos, con decenas de civiles entre ellos, incluidos niños. Las fuerzas de autodefensa causaron el 4 % restante. EFE

(foto)

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