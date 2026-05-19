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Alemania enviará un sistema antimisiles Patriot con 150 soldados a Turquía a finales de junio

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El Ministerio de Defensa de Alemania ha anunciado este lunes que enviará un sistema de defensa antimisiles Patriot junto a 150 soldados a Turquía a partir de finales de junio y por tres meses, en aras de contribuir al refuerzo de la defensa aérea en el flanco sudeste de la OTAN, que ha intensificado su misión de Defensa contra Misiles Balísticos (BMD) en Turquía.

"Las Fuerzas Armadas Alemanas tienen previsto apoyar la defensa aérea integrada de la OTAN en el flanco sureste de Turquía con una Fuerza Operativa de Defensa Aérea y Antimisiles PATRIOT (AMD TF) a partir de finales de junio de 2026", reza el comunicado difundido al respecto.

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En el mismo, la cartera señala que "el despliegue está previsto que dure hasta septiembre de 2026 y estará compuesto por una unidad Patriot" que "sustituirá" a otra de Estados Unidos y "aproximadamente 150 soldados alemanes" que "trabajarán principalmente con socios turcos y estadounidenses".

"Alemania está asumiendo una mayor responsabilidad dentro de la OTAN. Lo estamos haciendo en el flanco oriental, en el extremo norte, y ahora también, desde hace varias semanas, en Turquía, en el flanco sureste de la OTAN. El hecho de que nuestros soldados coordinen estrechamente con nuestros socios turcos y estadounidenses demuestra la fiabilidad de la cooperación con nuestros aliados", ha subrayado el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius.

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