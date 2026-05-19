Nicaragua libera en el Pacífico más de 440.000 tortugas, especie en peligro de extinción

San José, 18 may (EFE).- Un total de 443.208 tortugas de las especies paslama, carey, tora y tortuga verde, que se encuentran en peligro de extinción, han sido liberadas en lo que va de 2026 de los refugios de vida silvestre en Nicaragua al océano Pacífico como parte de la campaña nacional 'Juntos y juntas conservamos nuestras tortugas marinas'.

Las tortugas han sido liberadas del refugio de vida silvestre La Flor, en el departamento (provincia) de Rivas, fronterizo con Costa Rica, donde nacieron en un vivero, hacia las aguas del océano Pacífico, indicó este lunes el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (Marena) en una declaración.

PUBLICIDAD

También en el refugio de vida silvestre Chacocente, ubicado en la provincia de Carazo (suroeste), en el Pacífico, que junto a La Flor acogen anualmente miles de tortugas durante la "temporada de arribadas", que se extiende de julio a enero.

Además han sido liberadas en la playa Salamina, de la provincia de Managua; y en la reserva natural Estero Padre Ramos, en Chinandega (noroeste).

PUBLICIDAD

La liberación de esos 443.208 tortuguillos consiste en llevarlas de los refugios a la playa en donde son puestas en libertad en la arena a unos metros del mar.

Los refugios de vida silvestre La Flor y Chacocente son uno de los siete lugares en el mundo donde arriban esas especies de tortugas, entre otras especies de animales que se encuentran en peligro de extinción, según el Marena.

PUBLICIDAD

Las arribadas masivas solamente ocurren en siete playas del mundo, y de estas, dos están en Nicaragua, Chacocente y La Flor, según las autoridades.

Cualquiera de estas playas nicaragüenses puede recibir hasta 4.000 tortugas en una sola noche, según los cálculos de la Dirección de Biodiversidad del Marena.

PUBLICIDAD

La cartera de Ambiente y Recursos Naturales espera que en esta temporada que está por concluir arriben unas 120.000 tortugas y eclosionen 1,8 millones de crías en la costa del Pacífico.

Después de vivir unos 15 años en el océano, las tortugas regresan a anidar a la misma playa donde nacieron, probablemente en luna nueva o luna llena, de ahí que las arribadas masivas se pueden predecir, según las autoridades, que cada año emiten un calendario posible de estos fenómenos.

PUBLICIDAD

La comercialización de huevos de paslama está prohibida en Nicaragua por ser una especie en peligro de extinción. Sin embargo, EFE ha constatado que algunos mercados, establecimientos y vendedores ambulantes burlan esa medida. EFE