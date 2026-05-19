Martes, 19 de mayo de 2026 (02:00 GMT)

DESTACADOS

CHINA RUSIA

PUBLICIDAD

Pekín - El presidente ruso, Vladímir Putin, llega a China para realizar una visita oficial con un marcado contenido energético, que se produce justo una semana después de la efectuada por su homólogo estadounidense, Donald Trump.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

EEUU TIROTEO

Los Ángeles - El FBI y la policía local buscan esclarecer los motivos detrás del tiroteo contra una mezquita en San Diego, California, en el que murieron tres personas además de los dos atacantes, ambos adolescentes, en una investigación que de manera preliminar evalúa los hechos como un crimen de odio.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Video)

JUVENTUD DEMOCRACIA

PUBLICIDAD

Brasilia - El foro 'Gobiernos del futuro: Expectativas de la Juventud', organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el apoyo de la Agencia EFE, debate los desafíos que enfrenta la democracia en la perspectiva de los jóvenes de Brasil y de otros países de América Latina.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

ESPAÑA CANADÁ

Ottawa - El rey de España Felipe VI llega a Ottawa donde inicia un viaje oficial de tres días a Canadá, acompañado del vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en un momento en el que el país norteamericano busca reducir su dependencia con EE.UU.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

RD CONGO ÉBOLA

PUBLICIDAD

Nairobi - Con apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Africana (UA), la República Democrática del Congo intenta contener el brote de ébola que ha causado al menos 88 muertos, mientras los países de la región refuerzan la vigilancia para impedir la propagación del virus.

(Texto)

PUBLICIDAD

- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hace una presentación sobre la situación de la salud pública global y los retos por delante, en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud que tiene lugar esta semana en Ginebra. (Texto) (Vídeo)

FESTIVAL CANNES

Cannes (Francia) - La nominada al Óscar Renate Reinsve protagoniza la película noruega 'Fjord', que se presenta este martes en la competición oficial de Cannes, al igual que la cinta francesa 'L'inconnue', de Arthur Harari, en una jornada en la que el equipo de 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar, pasará por la alfombra roja para el estreno de gala del filme.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- El realizador danés Nicolas Winding Refn presenta en una proyección especial 'Her Private Hell', su primera película desde hace una década.

- El mexicano Bruno Santamaría Razo estrena en la Semana de la Crítica de Cannes 'Seis meses en el edificio rosa con azul'.

ADEMÁS

IRÁN GUERRA | Bruselas - La Comisión Europea presenta su esperado plan de acción sobre fertilizantes, en el contexto del impacto de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. (Texto) (Vídeo)

- El Parlamento Europeo debate con la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, sobre el papel que puede tener la UE en las crisis en Oriente Medio. (Texto) (Vídeo)

- El Consejo de Seguridad se reúne de nuevo para tratar la situación en Oriente Medio. (Texto)

CUBA EEUU | La Habana - Cuba sigue atravesando una dura crisis energética sin solución a la vista mientras Estados Unidos redobla la presión sobre el gobierno con nuevas sanciones económicas y sin que las incipientes conversaciones entre ambas administraciones hayan arrojado un resultado claro. (Texto)

ISRAEL PALESTINA FLOTILLA | Jerusalén/Roma - El Ejército israelí mantiene detenidos a decenas de activistas de la Flotilla de solidaridad con Gaza 'Global Sumud', entre los que hay españoles, y que fue abordada en aguas internacionales próximas a Chipre.(Texto)

MARADONA JUICIO | Buenos Aires - El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continua este martes con el testimonio de su hija menor, Jana Mardona, quien en el primer proceso judicial -anulado en 2025- apuntó contra el médico de cabecera de su padre como responsable de que el astro fuera tratado durante sus últimos días en una vivienda y no en una clínica. (Texto) (Foto) (Video)

UCRANIA GUERRA | Kiev/Moscú - Una amplia gama de drones de ataque ucranianos de larga distancia amenazan el corazón del poder ruso en Moscú y ponen a tiro de las fuerzas de Kiev objetivos estratégicos rusos hasta ahora inexpugnables. (Texto)

- El Consejo de Seguridad de la ONU aborda la situación un Ucrania.

EEUU GOOGLE | Mountain View (EE. UU.) - Google inaugura en Mountain View (EE.UU) su conferencia anual de desarrolladores, el gran escaparate tecnológico del gigante tecnológico, que desde su inauguración en 2008 se ha convertido en una mezcla de feria tecnológica, festival futurista y declaración de intenciones de Silicon Valley. (Texto) (Foto) (Vídeo)

HANTAVIRUS CRUCERO | - Santiago de Chile.- El hantavirus es una "enfermedad huérfana", que ha generado poco interés a lo largo de la historia, pero un grupo de científicos chilenos lleva desde 2014 desarrollando vacuna terapéutica basada en anticuerpos que ha dado resultados prometedores en roedores y que ahora necesita una financiación millonaria para poder probarse en humanos. Nuevo (foto)(video)

AGENDA INFORMATIVA

América

04:00 GMT.- Washington.- RESERVA FEDERAL.- La Reserva Federal publica las minutas de su reunión de política monetaria de abril. (Texto)

12:00 GMT.- Brasilia.- JUVENTUD DEMOCRACIA.- El foro 'Gobiernos del futuro: Expectativas de la Juventud', organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el apoyo de la Agencia EFE, debate los desafíos que enfrenta la democracia en la perspectiva de los jóvenes de Brasil y de otros países de América Latina. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:15 GMT.- Ottawa.- ESPAÑA CANADÁ.- Felipe VI llega a Ottawa donde inicia un viaje oficial de tres días a Canadá, acompañado del vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo Aeropuerto Internacional MacDonald-Cartier (Texto)

13:00 GMT.- Miami.- EEUU CIENCIA.- El museo Science Frost de Miami aprovecha que la ciudad será anfitriona del Mundial de Fútbol con una nueva exposición sobre la ciencia detrás de los deportes extremos, con experiencias interactivas de escalada y velocidad, e investigación sobre el desempeño de los atletas élites. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- La participación de los jóvenes colombianos en la política creció después del estallido social de 2021, aunque el 18 % de ellos dejó de expresar públicamente sus opiniones por miedo a "convertirse en víctima" del conflicto armado, según un estudio del Observatorio Javeriano de Juventud de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. (Texto)

14:00 GMT.- Nueva York.- UCRANIA GUERRA ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva reunión sobre la guerra en Ucrania.

14:00 GMT.- Quito.- ECUADOR PETRÓLEO.- La plataforma de afectados por la contaminación del caso Chevron realiza una rueda de prensa para alzar su voz contra un primer pago realizado por el Gobierno de Ecuador a la petrolera, que ganó el arbitraje al Estado ecuatoriano para ser indemnizada por daños y perjuicios. Sede de la Conaie (Texto)

15:00 GMT.- Lima.- PERÚ DEFENSA.- Perú presenta la plataforma tecnológica de su Sistema de Vigilancia Amazónica y Nacional (Sivan), cuyo propósito es crear un escudo de seguridad y control multicapa del espacio aéreo y del territorio nacional. Cuartel General de la Fuerza Aérea del Perú, Av. de la Peruanidad 476, Jesús María (Texto)

15:00 GMT.- Quito.- ECUADOR MINERÍA.- La Cámara de Minería de Ecuador (CME) presenta las últimas cifras del sector, cnsolidado como el tercero en exportaciones del país. Av. 12 de Octubre y Lincoln, Torre 1492 - Piso 17 (Texto)

15:00 GMT.- Nueva York.- EEUU PUERTO RICO.- La organización del Desfile Nacional del Día de Puerto Rico en Nueva York anuncia este martes los homenajeados, tributos culturales y principales detalles de su 69ª edición durante una rueda de prensa en la que participarán representantes de la entidad y figuras del ámbito cultural y mediático. (Texto)

16:00 GMT.- Washington.- EEUU LATINOAMÉRICA.- El subsecretario de Estado de los EEUU, Christopher Landau, examina con líderes políticos y comerciales de la región la reconfiguración en las relaciones con América Latina en la 56 edición de la Conferencia de Washington sobre las Américas. Hotel Willard (Texto)

16:00 GMT.- Ottawa.- ESPAÑA CANADÁ.- Felipe VI se reúne con la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, quien ofrecerá posteriormente una cena en honor del rey Rideau Hall (Texto)

23:00 GMT.- Nueva York.- EEUU ARTE.- Sotheby's celebra una subasta de arte moderno encabezada por un 'Arlequín' cubista de Picasso valorado en 40 millones de dólares, un Van Gogh paisajístico de hasta 35 millones, y un Kandinsky estimado entre 12 y 18 millones. (Texto) (Foto)

Nueva York.- TECNOLOGÍAS APPLE.- El 19 de mayo de 2001, Apple desafió las convenciones del mercado con la apertura simultánea de sus dos primeras tiendas físicas en Tysons Corner (Virginia) y Glendale (California), y 25 años después aquel experimento para acercar su modelo Macintosh al consumidor se ha convertido en una red de 272 establecimientos en Estados Unidos, en un contexto en el que el auge del comercio digital ha marcado un cambio de ciclo para la firma de Cupertino. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- ANTHROPIC JUICIO.- Audiencia sobre la demanda presentada por Anthropic para suspender la prohibición del Pentágono de excluir a la empresa de inteligencia artificial (AI) en la cadena de suministros. (Texto)

Ciudad de Panamá.- CENTROAMÉRICA LITERATURA.- Inauguración oficial este martes del festival literario Centroamérica Cuenta en Panamá, que contará con la participación de su fundador, el premio Cervantes nicaragüense Sergio Ramírez, en una edición a la que asistirán a lo largo de la semana, entre otros, el premio Pulitzer estadounidense-dominicano Junot Díaz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY DESAPARECIDOS.- El Parlamento de Uruguay homenajea a los exlegisladores Zelmar Michellini y Héctor Gutiérrez Ruíz, opositores a la dictadura cívico-militar que fueron asesinados 50 años atrás en Buenos Aires en el marco del Plan Cóndor. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS JUSTICIA.- Un tribunal de Honduras dará a conocer el fallo del juicio contra el estadounidense Gilbert Reyes, acusado por el asesinato en enero de 2024 de tres mujeres en la isla de Roatán, en el Caribe del país centroamericano. (Texto)

La Paz - BOLIVIA PROTESTAS - Seguimiento a más de 13 días de protestas contra varias reformas del Gobierno y pedidos para la renuncia del presidente Rodrigo Paz. (Texto) (Foto) (Video)

Europa

06:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO DESEMPLEO.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga la tasa del desempleo británico correspondiente al mes de abril. (Texto)

06:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA EMPLEO.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica los resultados desglosados del mercado laboral germano durante el primer trimestre (número de ocupados, tiempo y volumen de trabajo).

07:00 GMT.- París.- UNESCO ÁFRICA.- Comienza en la Unesco la semana consagrada al continente africano que tratará temáticas como el acceso al agua, la juventud, la cultura y el desarrollo sostenible.

07:30 GMT.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, la titular de Economía y Energía, Katherina Reiche, el ministro de Energía de Ucrania, Denís Shmigal y el ministro de Exteriores de Modavia, Mihai Popsoi, entre otros, participan en una conferencia sobra seguridad energética y las lecciones aprendidas de Ucrania. (Texto) (Foto)

08:00 GMT.- La Haya.- CPI LIBIA.- La Corte Penal Internacional (CPI) inicia este martes la audiencia de confirmación de cargos contra el libio Khaled El Hishri, sospechoso de crímenes de guerra y lesa humanidad, incluida tortura y violencia sexual, en la prisión de Mitiga, de las cárceles más temidas de Libia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:15 GMT.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- La francesa 'L'inconnue' aspira a la Palma de Oro de 2026 y su equipo, encabezado por el realizador Arthur Harari, ofrece una rueda de prensa en Cannes. (Texto) (Foto)

09:00 GMT.- Bruselas.- UE COMERCIO.- Eurostat publica los datos del comercio internacional de bienes de la UE de marzo.

09:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA SUIZA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el presidente de turno de la Confederación Helvética, Guy Parmelin. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30 GMT.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- Con un reparto liderado por la nominada al Oscar Renate Reinsve, el equipo de la aspirante noruega a la Palma de Oro 'Fjord' ofrece una rueda de prensa en Cannes. (Texto) (Foto)

09:30 GMT.- Estrasburgo.- ORDEN MÉRITO.- El Parlamento Europeo entrega por primera vez la Orden Europea del Mérito12:00h.- Ginebra.- OMS ASAMBLEA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra su 79 asamblea anual, con la participación de ministros y expertos de sus Estados miembros. (Texto)

10:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO ARTE.- Pase de prensa previo para presentar la exposición dedicada al pintor inglés James McNeill Whistler. Tate Britain. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Estrasburgo.- UE FERTILIZANTES.- La Comisión presenta su esperado plan de acción sobre fertilizantes, en el contexto del impacto de la crisis en Oriente Medio, para asegurar el abastecimiento, controlar los precios y reducir la dependencia de las importaciones. (Texto) (Vídeo)

10:00 GMT.- Estrasburgo.- UE AGRICULTURA.- El Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas comunitarias (Copa-Cogeca) organiza una acción en Estrasburgo (Francia) coincidiendo con la presentación del plan de acción europeo sobre los fertilizantes. (Texto)

10:00 GMT.- Estrasburgo.- PARTIDOS SALF.- El Parlamento Europeo vota la retirada de la inmunidad parlamentaria del líder de 'Se Acabó la Fiesta', Luis 'Alvise' Pérez, por supuesta financiación ilegal de su partido. (Vídeo)

10:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO SALUD.- Misa a nivel estatal para celebrar el segundo aniversario de la publicación del informe sobre el escándalo de la sangre contaminada, considerada una de las mayores catástrofes de salud pública en el Reino Unido, que afectó a 30.000 personas, en la catedral de San Pablo de Londres. Catedral de San Pablo

10:45 GMT.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- El danés Nicolas Winding Refn explica en una conferencia de prensa los detalles de 'Her private hell', su última película, estrenada en Cannes fuera de competición. (Texto) (Foto)

12:00 GMT.- Fráncfort.- BCE FED.- El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, y el miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed) Christopher J. Waller participan en un Foro de investigación internacional sobre política monetaria.

12:00 GMT.- Berlín.- UE COMERCIO.- El comisario europeo de comercio, Maroš Šefčovič, participa por videoconferencia en un foro político organizado por la cadena WDR en Berlín.

12:00 GMT.- Lisboa.- EUROPA PREMIO.- El Parlamento de Portugal, en Lisboa, acoge la ceremonia de entrega de la 31ª edición del Premio Norte-Sur del Consejo de Europa, que reconoce a personalidades e instituciones por su contribución ejemplar a la defensa de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, así como a la promoción del diálogo intercultural y de la solidaridad entre el Norte y el Sur. (Texto)

12:10 GMT.- Fráncfort.- BCE SUPERVISIÓN.- La presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), la alemana Claudia Buch, da un discurso en una conferencia sobre integración financiera europea organizada por AFME (Asociación para los Mercados Financieros en Europa). The Westin Grand Frankfurt, Konrad-Adenauer-Straße 7, Frankfurt.

14:00 GMT.- Estrasburgo.- IRÁN GUERRA.- El Parlamento Europeo debate con la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, sobre el papel de la UE en las crisis en Oriente Medio

15:00 GMT.- Estrasburgo.- UE CUBA.- El Parlamento Europeo debate con la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, sobre la crisis política y situación humanitaria en Cuba.

17:00 GMT.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- El equipo del filme 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar, desfila por la alfombra roja de Cannes antes de la proyección de gala de la película, que se presentará en rueda de prensa el miércoles y que está protagonizada por Bárbara Lennie, Aitana Sánchez Gijón y Leonardo Sbaraglia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- OMS ASAMBLEA.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hace una presentación sobre la situación de la salud pública global y los retos por delante, en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud que tiene lugar esta semana en Ginebra. (Texto)

Roma.- ITALIA ESCULTURA.- La Galería Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Roma dedica al artista y escultor uruguayo Pablo Atchugarry (Montevideo, 1954) la exposición "Scolpire la Luce" (Texto) (Foto)

Kiev/Moscú.- UCRANIA GUERRA.- Una amplia gama de drones de ataque ucranianos de larga distancia amenazan el corazón del poder ruso en Moscú y ponen a tiro de las fuerzas de Kiev objetivos estratégicos rusos hasta ahora inexpugnables. (Texto)

Moscú.- AZERBAIYÁN FORO URBANO.- Azerbaiyán acoge del 17 al 22 de mayo el Foro Urbano Mundial (WUF), la conferencia global líder en el mundo sobre urbanización organizada por Naciones Unidas (Texto)

Cannes.- FESTIVAL CANNES.- El cineasta Ron Howard presenta en Cannes, fuera de competición, el documental 'Avedon', sobre el legendario fotógrafo de moda Richard Avedon. (Texto)

París.- C.EUROPA PRISIONES.- El Consejo de Europa publica las estadísticas de 2025 sobre los internos en las cárceles de los países miembros.

París.- G7 FINANZAS.- Reunión de ministros de Finanzas del G7, con la participación de los gobernadores de los bancos centrales.

Cannes.- FESTIVAL CANNES.- El mexicano Bruno Santamaría Razo estrena en la Semana de la Crítica de Cannes 'Seis meses en el edificio rosa con azul', un filme en el que se enfrenta a los huecos de su propia memoria, marcada por el diagnóstico de sida de su padre cuando era un niño. (Texto) (Foto)

Oslo.- NORUEGA INDIA.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, participa en la tercera cumbre Nórdica-India que reúne también a los líderes de Dinamarca, Finlandia y Suecia, además de Noruega y la India. (Texto) (Foto)

París.- G7 FINANZAS.- Ministerial de Finanzas del G7 (Texto)

París.- FRANCIA CONFERENCIA.- Francia organiza una conferencia internacional sobre la lucha contra la financiación del terrorismo. (Texto)

París.- CONFERENCIA TERRORISMO.- Conferencia internacional sobre la lucha contra la financiación del terrorismo y sus vínculos con el narcotráfico, en paralelo a la ministerial de Finanzas del G7.

Oriente Medio

Trípoli.- LIBIA ALEMANIA.- V edición del Foro Económico Libio-Alemán en Trípoli, con la participación de una delegación de alto nivel formada por funcionarios de varios ministerios el país europeo.

África

10:00 GMT.- Nairobi.- SUDÁN DEL SUR VIOLENCIA.- Médicos Sin Fronteras (MSF) presenta un informe sobre el rápido deterioro de la situación humanitaria y la escalada de violencia contra la población civil en Sudán del Sur. (Texto)

Nairobi.- ONU CONSTRUCCIÓN.- El Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) publica un informe sobre los avances del sector de la construcción a nivel mundial para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050. (Texto)

Asia

Taipéi.- TAIWÁN POLÍTICA.- El Parlamento taiwanés vota una moción para destituir al presidente, William Lai, en una iniciativa que, pese a tener escasas probabilidades de prosperar, evidencia el creciente clima de polarización política que vive la isla. (Texto)

Tokio.- JAPÓN BRASIL.- El ministro de Exteriores brasileño, Mauro Vieira, realiza una visita de tres días a Japón, durante la que mantendrá un encuentro con su homólogo japonés, Toshimitsu Motegi.

Tokio.- JAPÓN ONU.- El secretario general de la ONU, António Guterres, visita Japón para reunirse con la primera ministra, Sanae Takaichi, y el emperador Naruhito, además de participar en la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema para la Coordinación de Naciones Unidas (JJE), que se celebrará por primera vez en Asia.

Manila.- EEUU FILIPINAS SINGAPUR.- El subsecretario de Estado para Asuntos Económicos de EE.UU., Jacob Helberg, inicia en FIlipinas una gira asiática que le llevará también a Singapur hasta el 21 de mayo, donde se reunirá con unirá con funcionarios gubernamentales, representantes del sector privado y otros Estados miembros de la ASEAN.

Pekín.- CHINA RUSIA.- El presidente ruso, Vladímir Putin, llega a China para realizar una visita oficial, justo una semana después de la efectuada al país asiático por su homólogo estadounidense, Donald Trump. (Texto)

Shanghái.- CHINA ESPAÑA.- Segunda jornada de la feria SIAL en Shanghái, una de las ferias de innovación alimentaria más importantes del mundo, que cuenta este año con una destacada presencia española que busca expandir su mercado en el gigante asiático.

Pekín.- CHINA ESPAÑA.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, continúa su visita a China. (Texto)

Tokio.- JAPÓN DEFENSA.- Grupos ciudadanos contra la guerra organizan este martes una manifestación frente al Parlamento japonés para protestar contra los planes de la primera ministra, Sanae Takaichi, de reformar la Constitución pacifista del país para incluir el rol del Ejército en su defensa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Seúl.- COREA DEL SUR JAPÓN.- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, comienza este martes una visita de dos días a Corea del Sur en la que se reunirá con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, en su localidad natal, Andong, en un nuevo gesto de acercamiento entre ambos vecinos pese al peso de sus disputas históricas y en medio del estrechamiento de lazos por la compleja situación de seguridad en la región.

Bangkok.- TAILANDIA POLÍTICA.- El líder de la oposición en Tailandia, Natthapong Ruengpanyawut, habla, durante una entrevista con EFE, sobre el proceso legal que podría derivar en su inhabilitación política de por vida, por tratar de enmendar en 2021 la ley que protege a la monarquía de críticas, y la derrota del progresista Partido del Pueblo que él encabeza en las elecciones de febrero, tras partir como favorito en las encuestas previas a los comicios. Parlamento (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN PIB.- El Gobierno de Japón publica su primer informe preliminar del producto interior bruto (PIB) relativo al primer trimestre de 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245