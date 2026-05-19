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El Kospi surcoreano cae casi un 4 % tras las pérdidas en las tecnológicas y el automóvil

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Seúl, 19 may (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, registraba este martes a la apertura una caída de casi el 4 %, ante el temor del impacto de la inflación a largo plazo, y la caída de las tecnológicas y el sector del automóvil siguiendo a Wall Street.

Una hora tras el comienzo de las operaciones, el indicador caía un 3,82 %, o 287,04 puntos, hasta una cifra de 7.229 unidades. Por su parte, el índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también se redujo un 3,31 %, o 36,82 puntos, hasta las 1.074,27 unidades.

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El parqué surcoreano se vio lastrado por la tendencia bajista en Wall Street la víspera, que cerró con resultados mixtos y una caída de las tecnológicas ante el aplazamiento del ataque estadounidense contra Irán, al tiempo que el impacto de los precios del crudo elevó la ansiedad en Corea del Sur por un aumento de la inflación.

Las empresas más afectadas fueron las relacionadas con la tecnología y el sector del automóvil. El fabricante de chips Samsung Electronics, valor de referencia local, caía un 3,29 % mientras continúan este martes las negociaciones entre sindicatos y la compañía, entre la amenaza de una huelga de 18 días cuyo arranque está previsto el jueves.

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Su principal rival, SK hynix, reportaba también una bajada del 2,88 %.

La firma de inversión en inteligencia artificial SK Square también caía un 5,58 %, y el fabricante de baterías LG Energy Solution perdía un 2,82 %.

En el sector del automóvil, el fabricante de vehículos Hyundai Motor se desplomaba un 8,45 %, y su empresa hermana Kia hacía lo propio con una caída del 4,92 %. EFE

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