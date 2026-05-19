Economía japonesa creció un 0,5 % entre enero y marzo de 2026 por consumo y exportaciones

Tokio, 19 may (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de Japón creció a un ritmo del 0,5 % entre enero y marzo, en comparación con el periodo anterior, lo que marca su segundo trimestre consecutivo de crecimiento positivo, impulsado por la recuperación del consumo y el aumento de exportaciones.

El consumo privado, que representa en torno al 60 % de la economía del país asiático, mantuvo un crecimiento positivo por quinto trimestre consecutivo y se consolidó con una subida del 0,3 %, tal y como muestra el informe preliminar publicado este martes por la oficina del gabinete del país asiático.

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Las exportaciones aumentaron un 1,7 % respecto del periodo de octubre a diciembre, gracias los envíos de automóviles a Estados Unidos, mientras que las importaciones subieron un 0,5 % en comparación con el trimestre anterior.

La inversión corporativa también subió un 0,3 %, especialmente por el aumento de gasto en investigación y desarrollo; mientras que la inversión pública también tuvo un crecimiento del 1,4 % entre enero y marzo.

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A ritmo anualizado, la cuarta economía mundial experimentó un crecimiento del 2,1 %, aunque estas cifras no reflejan el impacto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó a finales de febrero.

Tras conocer los datos, el portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara, dijo en una rueda de prensa que espera que los efectos de las medidas políticas para paliar el aumento de precios, junto al aumento de los salarios, "sostengan una recuperación económica gradual".

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También afirmó que el Gabinete de la primera ministra, la conservadora Sanae Takaichi, vigilará "atentamente" cómo impacta la "incierta" situación en Oriente Medio a los precios y la economía japonesa. "Trabajamos para evitar que se produzcan alteraciones en la actividad económica", añadió, a pesar de que algunas compañías ya se están viendo afectadas.

En este sentido, recordó que, bajo las instrucciones de la primera ministra, el Gobierno evaluará la posibilidad de elaborar un presupuesto adicional para el ejercicio fiscal en curso, en un contexto de creciente preocupación por la salud fiscal de Japón, la más endeudada de las economías del G7. EFE

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