Las patentes impulsan una mayor productividad y creación de empleo en América Latina y el Caribe

La Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas han publicado un estudio que revela que las industrias manufactureras que hacen un "uso intensivo" de patentes y marcas registradas contribuyen de manera "significativa" al desarrollo económico de América Latina y el Caribe (ALC), según han informado ambas entidades este martes en un comunicado.

En este sentido, las industrias que hacen un mayor uso de los derechos de propiedad industrial representan el 13,6% del PIB y alrededor de 1,6 millones de puestos de trabajo en toda la región, según ha reflejado el estudio publicado este martes.

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Asimismo, los niveles de productividad en estas industrias son "significativamente más altos" que en otros sectores, lo que se ha traducido en empleos "mejor remunerados", con salarios medios un 30% más altos.

Este efecto es "especialmente fuerte" en las industrias con un uso intensivo de patentes, donde la productividad es un 16% superior y los salarios se han situado, de media, más de un 50% por encima.

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"La propiedad industrial puede impulsar el desarrollo, pero su impacto económico depende del ecosistema de innovación en su conjunto y de los marcos normativos que lo apoyan", ha afirmado el presidente de la OEP, António Campinos.

En este contexto, los flujos comerciales y de patentes procedentes de fuera de los países de América Latina y el Caribe han superado los flujos transfronterizos dentro de la región, lo que pone de relevancia la "dependencia" de tecnologías extranjeras.

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Por otro lado, el estudio ha mostrado que América Latina y el Caribe siguen importando más tecnologías y productos patentados de los que exportan.

Así, las industrias manufactureras intensivas en derechos de propiedad industrial representan solo el 9% de sus exportaciones, suponen el 19% de las importaciones, y los productos intensivos en patentes por sí solos representan el 15%.

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Este desequilibrio también se ha reflejado en las solicitudes de patentes, donde más del 85% de las presentadas en la región de América Latina y el Caribe proceden de solicitantes extranjeros, mientras que los solicitantes nacionales, en su mayoría de Brasil y México, representan solo el 13,5% de las solicitudes.

Finalmente, el estudio ha analizado que en 2020, la participación mundial de las tecnologías inventadas en América Latina y el Caribe fue casi un 80% superior a la proporción de patentes registradas por solicitantes de la región.

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Esta "brecha" ha sido visible en el ámbito de la tecnología informática, donde gran parte de las invenciones originadas en la región son propiedad de empresas extranjeras, principalmente con sede en Estados Unidos y Europa.

En conjunto, el análisis ha concluido que una mayor colaboración, la transferencia de tecnología y las alianzas en materia de innovación, podrían ayudar a la región a aprovechar mejor su "capacidad de innovación interna" y a "reducir su dependencia de las tecnologías importadas".

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