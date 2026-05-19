Un ataque ucraniano incendia una planta industrial a 250 kilómetros de Moscú

Moscú, 19 may (EFE).- Un masivo ataque de drones ucranianos contra la región rusa de Yaroslavl, a 250 kilómetros al nordeste de Moscú, provocó este martes un incendio en una planta industrial, según las autoridades rusas.

"En la madrugada de hoy nuestra región se sometió a un masivo ataque enemigo de drones. La mayoría de los drones fueron derribados, pero hubo un impacto en una planta industrial", informó en MAX el gobernador local, Mijaíl Yevráev, sin puntualizar cuál fue la instalación dañada.

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Añadió que el incendio estaba siendo sofocado por los servicios de emergencias, y que no hay víctimas.

Debido al ataque, las autoridades locales cerraron durante dos horas la autopista en dirección a Moscú, cuya salida se encuentra cerca de un parque industrial donde hay una refinería.

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El canal de Telegram ucraniano Supernova+ indicó que la instalación atacada fue la estación de bombeo de petróleo Yaroslavl-3, una información no confirmada por las autoridades rusas.

Según el Ministerio de Defensa ruso, en la pasada noche las defensas antiaéreas "interceptaron y aniquilaron 315 drones ucranianos de ala fija" sobre 17 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar de Azov.

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El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, publicó en MAX alertas de cinco derribos de drones en las cercanías de la capital rusa, que este fin de semana fue víctima del mayor ataque desde el comienzo de la guerra.

El gobernador de Voronezh, Alexandr Gúsev, reportó el derribo de 17 drones, y el de la región de Tula, Vladislav Shapshá, de 12.

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Ambos señalaron que tras los ataques no hubo daños materiales ni víctimas.

En la noche del lunes, Ucrania atacó una casa en la región fronteriza de Kursk con un dron FPV, de corto alcance, causando la muerte de mujer e hiriendo a dos hombres, según informó en MAX el gobernador local, Alexandr Jinshtéin. EFE

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